Concacaf Nations League | dominio di Usa e Messico | in gol Lozano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Molte bene Stati Uniti eche hanno dominato in lungo ed in largo al debutto nella Lega A delladella. Nel dettaglio gli Usa che sono stati inseriti nel gruppo A hanno vinto addirittura 7-0 contro Cuba nel match disputato a Washington, il grande protagonista è stato Weston McKennie, 21enne centrocampista dello Schalke autore di una tripletta, le altre reti sono stata realizzate da Morris, Sargent e Ramos (autogol) e Christian Pulisic (Chelsea) su calcio di rigore. Nel Girone B invece blitz delin casa delle Bermuda, finisce 5-1. Protagonista nel bene e nel male l’attaccante del Napoli, Hirving, gol al 60° siglando la rete dell’1-4, serve due assist ma sbaglia un calcio di rigore. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi ...

