Giorgio Mastrota | Per colpa del successo non sono stato un bravo marito per Natalia

Storie italiane - Giorgio Mastrota sul matrimonio con Natalia Estrada : ‘All’inizio non sono stato il massimo’ : “Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera di marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo devo ammetterlo” a parlare è Giorgio Mastrota, ospite di Storie italiane mercoledì 9 ottobre. Eleonora Daniele fa partire un video in cui si vedono le immagini del conduttore e della sua famiglia, soprattutto di Natalia Mastrota, figlia di Giorgio e della prima moglie Natalia Estrada. E parte un bilancio della sua ...

Storie italiane - Giorgio Mastrota sul matrimonio con Natalia Incontrada : ‘All’inizio non sono stato il massimo’ : “Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera di marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo devo ammetterlo” a parlare è Giorgio Mastrota, ospite di Storie italiane mercoledì 9 ottobre. Eleonora Daniele fa partire un video in cui si vedono le immagini del conduttore e della sua famiglia, soprattutto di Natalia Mastrota, figlia di Giorgio e della prima moglie Natalia Incontrada. E parte un bilancio della ...

Giorgio Mastrota - la verità su Natalia Estrada : “Non sono stato bravo” : Giorgio Mastrota, il re delle televendite, è stato ospite di Eleonora Daniele nell’ultima puntata di Storie Italiane. Mastrota è anche ricordato per la storia con Natalia Estrada, oggi sparita dai radar del gossip, e nel salotto tv della bella conduttrice fresca di matrimonio, ha parlato anche di lei. Si è raccontato senza freni, parlando di lavoro ma anche della sua attuale vita sentimentale. E da nonno. Già, la figlia 24enne Natalia jr ha da ...

Giorgio Mastrota - la verità su Natalia Estrada a Storie Italiane : Eleonora Daniele ospita a Storie Italiane Giorgio Mastrota. Il re delle televendite si racconta senza freni, parlando della sua ex Natalia Estrada e di come oggi sia un uomo diverso. Mastrota racconta di vivere un momento sereno, è felice e l’amore con Floribeth Gutierrez va a gonfie vele tanto che i due dovrebbero sposarsi entro il 2020, come aveva rivelato qualche mese fa in una puntata di Detto Fatto. Alla Daniele Mastrota ribadisce: ...

Giorgio Mastrota oggi vive a Bormio : “Televendite? Felice così” : Giorgio Mastrota, la vita a Bormio: la famiglia sempre al primo posto Giorgio Mastrota oggi si racconta a Storie Italiane. Ospite di Eleonora Daniele, il conduttore svela come sta trascorrendo la sua vita a Bormio, dove preferisce dedicarsi alla famiglia piuttosto che al lavoro. Infatti, in questi ultimi anni, lo vediamo protagonista delle televendite. La […] L'articolo Giorgio Mastrota oggi vive a Bormio: “Televendite? Felice ...

Amadeus a Sanremo - Giorgio Mastrota : “C’è speranza per tutti!” : Giorgio Mastrota a Storie Italiane: “Amadeus a Sanremo? C’è speranza per tutti!” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Giorgio Mastrota (il re delle televendite) che è padre, nonno e soprattutto compagno prolifico per quanto riguarda i figli (“Ne faccio uno ogni decade”, ha scherzato). Durante la lunga intervista rilasciata a Eleonora Daniele, però, Giorgio Mastrota si è lasciato andare a una battuta su Amadeus ...

Giorgio Mastrota a Blogo : "Dopo la prima stagione di Romolo+Giuly... non mi ha cercato nessuno" (VIDEO) : "Grazie a me il congiuntivo sarà abolito". È questo l'annuncio che Giorgio Mastrota ha fatto microfoni di Blogo, presentando le novità che riguardano il Mastrota che interpreta nella seconda stagione di Romolo+Giuly, in onda da stasera su Fox (canale 112 di Sky). Dopo aver definito il personaggio "anafettivo, carogna e schifoso", il televenditore ha fatto notare che "molte delle tematiche di Romolo+Giuly sono state sviluppate abbastanza dal ...

Giorgio Mastrota si sposa e “umilia” così la ex Natalia Estrada : Grandi notizie in casa di Giorgio Mastrota: il conduttore, che è da poco diventato nonno, ha annunciato che si sposerà molto presto con la sua Floribeth Gutierrez. Lo ha detto in un’intervista a Oggi. La cerimonia avrà luogo a Bormio, in Comune, il prossimo settembre (2020). È stato proprio il conduttore a confermare la lieta notizia: “Faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e ...

Giorgio Mastrota al mio matrimonio con Floribeth non ci sarà Natalia Estrada : In un’intervista al settimanale “Oggi” Giorgio Mastrota ha raccontato al settimanale che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno. Durante l’intervista ha dichiarato:”Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse. Giorgio e Floribeth sono genitori di Matilde e Leonardo, hanno lasciato ...

Giorgio Mastrota l’anno prossimo sposerò Floribeth Gutierrez : Giorgio Mastrota ha raccontato al settimanale “Oggi” che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno. Durante l’intervista ha dichiarato:”Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse. Giorgio e Floribeth sono genitori di Matilde e Leonardo, hanno lasciato Milano e si sono trasferiti a Bormio. Ho deciso di ...

Giorgio Mastrota al mio matrimonio con Floribeth non ci sarà Natalia Estrada : In un’intervista al settimanale “Oggi” Giorgio Mastrota ha raccontato al settimanale che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno. Durante l’intervista ha dichiarato:”Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse. Giorgio e Floribeth sono genitori di Matilde e Leonardo, hanno lasciato ...

Giorgio Mastrota l’anno prossimo sposerò Floribeth Gutierrez : Giorgio Mastrota ha raccontato al settimanale “Oggi” che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno. Durante l’intervista ha dichiarato:”Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse. Giorgio e Floribeth sono genitori di Matilde e Leonardo, hanno lasciato Milano e si sono trasferiti a Bormio. Ho deciso di ...

Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez (e non inviterà Natalia Estrada) : 55 anni all'anagrafe, Giorgio Mastrota ha annunciato dalle pagine di Oggi che sposerà Floribeth Gutierrez, tra un anno esatto. Ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa “montagnigna”, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse.prosegui la letturaGiorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez (e non inviterà Natalia Estrada) pubblicato su Gossipblog.it 12 ...

Giorgio Mastrota - il rapporto ritrovato con Natalia Estrada grazie al nipotino : ‘Ci sentiamo spesso’ : Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono stati una della coppie Vip più amate degli anni ’90. I due si sono separati da tempo e hanno preso strade diverse, ma i rapporti sono rimasti cordiali. È lo stesso Mastrota che in una intervista a Intimità ribadisce di sentire ancora Natalia e non solo perché hanno una figlia. Di recente, infatti, Natalia Junior è diventata mamma regalando loro la gioia di un nipotino, che li ha uniti ancor di più. “Non ...