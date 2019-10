Archeologia subacquea | interventi nanotecnologia su reperti punici

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Analizzare e studiare isubacquei e valutare anche alcunidi conservazione con le nanotecnologie, come è stato già fatto qualche mese fa sul relitto della nave di Marausa. In questo modo si potranno tutelare questi importanti beni e preservarli nel tempo. Non escludiamo quindi di poter ripetere presto le stesse applicazioni sulla nave punica anch’essa, come quella di Marausa, presente al museo Baglio Anselmi di Marsala”. Lo ha detto Roberto La Rocca, archeologo navale della Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, illustrando a Palazzo Ciampoli a Taormina (Messina), uno dei propositi del ‘VI convegno nazionale di– XVI Rassegna internazionale di Giardini Naxos”. Durante l’evento, che durerà fino al 12 Ottobre, è stato anche ricordato il progetto pilota ...

News24Italy : #Sicilia: archeologia subacquea, 'interventi con nanotecnologie su reperti punici' - StraNotizie : Sicilia: archeologia subacquea, 'interventi con nanotecnologie su reperti punici' - MStefanile : Da domani a #Taormina, per il VI Convegno Nazionale di #Archeologia #Subacquea. Parleremo del #ProgettoMUSAS e di r… -