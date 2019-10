Siria,Usa:non c'è alcun ritiro truppe

"Non c'è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili":così un funzionario della Casa Bianca nel corso di una conference call con i reporter.Le azioni decise dal presidente sono solo mirate a proteggegere i nostri soldati", ha aggiunto. Solo tra 50 e 100 uomini delle forze speciali Usa nel nord della- ha spiegato il funzionario- sono interessati dall'ordine del presidente Trump+ ritirarsi al fine di non metterli in pericolo.(Di martedì 8 ottobre 2019)