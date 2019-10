Napoli | torna l' incubo bomba d' acqua | allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte

Formazione Torino-Napoli : torna il trio delle meraviglie. Luperto dal primo minuto : Tutto come da programma, o forse no. Il Napoli in campo questo pomeriggio alle 18 contro il Torino riscopre il 4-3-3 secondo la Gazzetta dello Sport. Si torna indietro, o forse si evolve in una maniera che prima non aveva preso in considerazione, fatto sta che tornano le tre punte lì davanti: Mertens, Insigne e Callejon. A provare a vincere a suon di gol contro i granata. Centrocampo con Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, dove ci si aspetta una ...

«Il Napoli torna al 4-3-3» - l’Ansa sulla linea Sky e Zazzaroni : Un anno dopo, il Napoli torna al 4-3-3. Così pare. Così ha scritto Zazzaroni ieri sul Corriere dello Sport. Così dice Sky. Così scrive l’agenzia Ansa che raccoglie i commenti sul Napoli di Ancelotti di inizio stagione: “squadra pavida e senza cattiveria, spirito agonistico intermittente, spirito guerriero quasi del tutto assente”. Dopo la tribuna di Genk, Insigne rientrerebbe e lo farebbe nel suo ruolo. Alto a sinistra. Con meno compiti di ...

«Il Napoli torna al 4-3-3» - Sky dà ragione a Zazzaroni : Il Napoli torna al 4-3-3. Sky Sport annuncia che domani Ancelotti ripristinerà il modulo caro a Maurizio Sarri. Se fosse vero, sarebbe una svolta annunciata due giorni fa da Zazzaroni sul Corriere dello Sport nell’articolo in cui ha scritto che se non ci fossero state risposte da parte della squadra, Ancelotti a fine anno avrebbe potuto salutare Napoli (in modo consensuale). Per Sky Sport in questi giorni in allenamento il Napoli ha ...

Il 5 e 6 ottobre torna a Napoli “The Big Hack” : un lungo weekend di creatività e tecnologia : Domani e domenica 6 ottobre 2019 torna a Napoli “The Big Hack – HackNight@Museum“, promosso dalla Regione Campania e realizzato da “Maker Faire Rome – The European Edition 4.0” con Sviluppo Campania e in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Dopo le due edizioni nel Museo e Real Bosco di Capodimonte (nel 2017 al Cellaio nel Real Bosco e nel 2018 nel Salone delle Feste nella Reggia), la ...

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Zazzaroni : “Se il Napoli non risponde - Ancelotti via da Napoli a fine anno”. Si torna al 4-3-3? : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ipotizza che la partita del Napoli a Torino, domenica, sarà un punto di svolta per Carlo Ancelotti. Il mister, sostiene Zazzaroni, deciderà di concludere la sua esperienza nel Napoli, a maggio, se la squadra non dovesse dargli delle risposte concrete. Insomma, se ci sarà un nuovo passo indietro, Ancelotti se ne andrà. Se l’obiettivo è lo scudetto, la partita di domenica sarà già decisiva. In sei giornate ...

Maltempo - arriva il primo freddo sul Mediterraneo : “raffica” di tornado sul Tirreno - bombe d’acqua da Napoli a Messina [FOTO e VIDEO] : Il primo freddo è arrivato in queste ore sull’Italia e sul Mediterraneo innescando fenomeni estremi al Centro/Sud: nelle ultime ore imponenti trombe d’aria hanno interessato gli arcipelaghi isolani del mar Tirreno. Particolarmente affascinanti e spettacolari i tornado di Sorrento e Ponza (nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Oggi pomeriggio, intanto, forti piogge accompagnate da ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

LIVE Napoli-Brescia 2-1 - Serie A in DIRETTA : SuperMario è tornato! Balotelli accorcia le distanze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68′ Grande stacco di testa del #45 che ruba il tempo a tutti e piazza la zampata giusta! 67′ Balotelli! SuperMario È tornato! 2-1 BRESCIA! 65′ Dentro Luperto, fuori Manolas: è il primo cambio del match. Il greco è stremato. 65′ DI LORENZO! Destro alto a pochi passi dalla prota. 64′ Continua a spingere Di Lorenzo sulla destra: squadre lunghe. 62′ MERTENS!!! ...

CorSport : Napoli-Brescia - è l’ora di Luperto e Younes. Torna Fabian : Con l’assenza di Koulibaly per l’espulsione di Cagliari, in difesa, domenica, contro il Brescia, potrebbe essere l’ora di Luperto. Dovrebbe essere lui accanto a Manolas al centro della difesa, anche perché Maksimovic è ancora acciaccato per il trauma contusivo alla coscia sinistra in conseguenza dello scontro con Simeone. Accanto a loro, per il Corriere dello Sport, Malcuit e Ghoulam. Il centrocampo del probabile 4-4-2, invece, vedrebbe ...

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : torna Manolas - riposa Koulibaly : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...