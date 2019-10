WWF | nuovo Report sulla Biodiversità Urbana | “Nelle aree metropolitane 9 milioni di

In arrivo nuovo report IPCC - WWF : “La crisi climatica sta provocando mutamenti irreversibili per oceani e regioni polari” : “Comincia oggi nel Principato di Monaco il 51° meeting dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) con l’obiettivo di approvare lo Special report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC), che traccerà gli impatti e i rischi per la natura e gli esseri umani provocati dai radicali mutamenti che stanno avendo luogo negli oceani, nelle regioni polari e nei ghiacciai per effetto del cambiamento climatico“: lo ...