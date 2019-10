Alitalia - Fioramonti - dazi e il Caso Consip nelle aperture dei giornali in edicola : Ogni giorno una cifra nuova che si aggiunge. Alla manovra di Bilancio 2020 mancano almeno 5 miliardi di coperture e nella maggioranza rosso-gialla non si placano le tensioni. In cerca di risorse per far quadrare i conti, il Consiglio dei ministri ha deciso di scongelare i risparmi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza: in pratica, 1,5 miliardi. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri confidano nel piano ...

Caso Consip - Luca Lotti rinviato a giudizio per favoreggiamento : «Dimostrerò la mia innocenza» : Insieme all'ex ministro dello Sport il gup Clementina Forleo ha deciso che devono andare a processo anche l'ex comandante generale dell'Arma dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale Saltalamacchia. Prima udienza fissata per il 15 gennaio

Caso Consip - 5 rinviati a giudizio : a processo anche Lotti e Del Sette : Sono cinque le persone rinviate a giudizio dal gup di Roma nell'ambito dell'indagine sul Caso Consip. Il procedimento, in particolare, è legato al filone di indagine relativo alla fuga di notizie sul fascicolo che era stato avviato dai pm di Napoli sul maxiappalto Consip. A processo, tra gli altri, l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio. ...

Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per il Caso Consip - mentre è stato prosciolto l’ex carabiniere Giampaolo Scafarto : Lotti è accusato di aver rivelato a un indagato di essere intercettato dai magistrati, mentre Scafarto era sospettato di aver depistato le indagini per incastrare il padre di Matteo Renzi

Caso Consip - Lotti e Del Sette rinviati a giudizio : L'ex ministro dello Sport, Luca Lotti, e l'ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, sono stati rinviati a giudizio dal gup della capitale Clementina Forleo che ha fissato l'inizio del processo al 15 gennaio prossimo. Prosciolto invece da tutte le accuse Giampaolo Scafarto, attuale assessore alla legalità a Castellammare di Stabia. Proscioglimento anche per il colonnello Alessandro Sessa. Il rinvio a giudizio è stato disposto ...

