The Witcher | una nuova immagine ci offre uno sguardo ravvicinato a Geralt della serie

Il supporto post lancio di Cyberpunk 2077 sarà simile a quello di The Witcher 3 : The Witcher 3 ha avuto uno dei migliori modelli post-lancio che abbiamo visto. Oltre agli aggiornamenti ordinari che hanno migliorato e ottimizzato l'esperienza tenendo conto del feedback dei giocatori, il gioco ha anche ricevuto due espansioni a pagamento, entrambe grandi, ricche di attività e di ottima qualità. Con Cyberpunk 2077, CD Projekt RED farà qualcosa di simile.Parlando in un'intervista con VGC, Max Pears, level designer di CD Projekt ...

GWENT : Iron Judgment è la nuova espansione del gioco di carte ispirato a The Witcher : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED annuncia la terza espansione del gioco di carte GWENT, chiamata Iron Judgment.Incentrata sul ritorno di Re Radovid V e su alcune delle più grandi battaglie della storia di The Witcher, Iron Judgment introdurrà 80 nuove carte, potenziando tutte le fazioni di GWENT. L'espansione fornirà ai giocatori nuovi strumenti per guerreggiare, tra cui la meccanica Armatura, nuove parole chiave e abilità.Prima ...

The Witcher incontra gli anni '80 grazie ad un artista russo : Vi siete mai chiesti come sarebbe stato Geralt di Rivia negli anni '80? Ebbene, Roman Tishenin è un artista russo che ha ricreato una concept art di The Witcher adattandola proprio a quel periodo.Il risultato è certamente stupefacente: Geralt sembra uscito da "1997: Fuga da New York" con quel suo completo in pelle, la benda sulla fronte ed una sigaretta tra le labbra. Al suo fianco c'è Yennefer: il suo stile ricorda molto quello gothic à la ...

GWENT : The Witcher Card Game sta per invadere i dispositivi iOS : GWENT: The Witcher Card Game di CD PROJEKT RED, creatori della saga di The Witcher e di Cyberpunk 2077, arriva su iOS! GWENT è un gioco di carte tattico e veloce in cui due eserciti si scontrano sul campo di battaglia, dove l'abilità è la tua arma migliore. Vi lasciamo al comunicato ufficiale che svela un nuovo trailer e la data di lancio. I giocatori possono prenotare il gioco su AppStore a partire da ora e ottenerlo immediatamente all'uscita ...

The Witcher ha una data ufficiale? Netflix annuncia tutto per sbaglio : Grande annuncio di Netflix, o forse no. Fino a qualche momento fa The Witcher aveva una data ufficiale di debutto e adesso sembra proprio di no visto che la piattaforma in un attimo ha fatto sparire tutto, tanto basterà per risolvere quello che appare una vera e propria fuga di notizie? Siamo sicuri di no visto che lo strano "movimento" social da parte della piattaforma è già sulla bocca di tutti e soprattutto dei fan che attendono ormai da ...

Com'è stato portato The Witcher 3 su Nintendo Switch? - intervista : ”Come ci sono riusciti?”. Questa domanda continua ad essere la più comune quando parliamo dei porting dei giochi più complessi su Switch, nonostante gli sviluppatori abbiano più volte dimostrato una grande maestria nel superare l'enorme gap di potenza tra PS4 e l'ibrida di Nintendo. Qualcuno, però, potrebbe obiettare che, fino ad oggi, non c'è mai stato un porting ambizioso come quello di The Witcher 3, il gioco creato da CD Projekt RED e la cui ...

CD Projekt RED continuerà a sostenere anche in futuro The Witcher e Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED ha ribadito il suo impegno sia per The Witcher che per Cyberpunk 2077. Durante un report sugli utili registrati nella prima metà del 2019, lo studio ha rivelato un aumento delle entrate del 26%, spiegando inoltre alcune delle sue strategie future.Il team ha dichiarato che è sua intenzione continuare a gestire The Witcher e Cyberpunk in modo che i due titoli possano diventare la punta di diamante dello studio in futuro. Questo ...

The Witcher 3 è il porting più ambizioso su Switch? - analisi tecnica : Nintendo Switch continua a deliziarci e a sorprenderci con la qualità dei suoi porting current gen, ma l'arrivo di The Witcher 3 è tutt'altra cosa. Il lavoro di conversione è stato affidato a Saber Interactive con il supporto di CD Projekt Red e con l'ambizione di offrire l'intera esperienza di The Witcher 3 completa di tutti i DLC. I compromessi sono stati inevitabili ovviamente, ma ciò che distingue questo porting dagli altri è la fatica con ...

The Witcher di Netflix potrebbe arrivare sul piccolo schermo a partire dal 1° novembre : Secondo alcune indiscrezioni, la serie TV di The Witcher con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt, potrebbe essere mandata in onda tra poco più di due mesi, ovvero il 1° novembre.Giovanni Eūgene Altamarquéz, produttore esecutivo di Netflix ha recentemente indicato attraverso il suo blog e la sua bio di Twitter, la data di uscita dello show che si attesterebbe tra fine ottobre ed il primo novembre.Lo spettacolo quindi potrebbe anche ...

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma sarà più densa di contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

La versione Switch di The Witcher 3 si mostra in un lungo video gameplay : Se avete sempre sognato di poter giocare a The Witcher 3 in tutta comodità anche in viaggio, ebbene ora è finalmente arrivato il momento tanto atteso.Come possiamo vedere, infatti, The Witcher 3 è stato mostrato in modalità portatile su Nintendo Switch in quasi 30 minuti di video gameplay. Possiamo dunque farci un'idea di come si comporta il gioco se giocato in mobilità e fare pace con tutti gli inevitabili compromessi grafici che un porting su ...

The Witcher 3 si mostra in un lungo video gameplay su Nintendo Switch : Se avete sempre sognato di poter giocare The Witcher 3 in tutta comodità anche in viaggio, ebbene ora è finalmente giunta la vostra ora.Come possiamo vedere, infatti, The Witcher 3 è stato mostrato in esecuzione in modalità portatile su Nintendo Switch in quasi 30 minuti di video gameplay. Possiamo dunque farci un'idea di come si comporta il gioco se giocato in mobilità, e fare pace con tutti gli inevitabili compromessi grafici che un porting su ...

Sconti PS Store di fine estate - ottimi prezzi per GTA 5 - Hitman 2 - The Witcher 3 e tanti altri : La fine dell'estate vuol dire sostanzialmente il ritorno alle normali attività lavorativo/studentesche. Un gravoso compito a cui però gli Sconti PS Store possono porre un (seppur minimo) rimedio. Come consuetudine non mancano le proposte di titoli a prezzo scontato all'interno del negozio digitale di Playstation, e chiaramente tantissimi sono i prodotti di grande richiamo che si fanno trovare pronti all'appello, con gli utenti che in questo ...

The Witcher 3 : il porting per Nintendo Switch è stato realizzato in soli 12 mesi : Il porting per Switch di The Witcher 3, analizzato a fondo da Digital Foundry, uscirà il 15 ottobre e sembra davvero un miracolo. In una nuova intervista con Eurogamer, Piotr Chrzanowski di CD Projekt RED ha spiegato come è nata questa versione, che è stata in gran parte realizzata da Sabre Interactive. Il gioco è stato in sviluppo per "circa 12 mesi" e il team è riuscito ad adattare l'intera versione di The Witcher 3, inclusi i DLC, su una ...