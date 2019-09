Napoli | Il Mattino demolisce Lozano | “Sembra un bambolotto innocente”

Napoli-Cagliari – Il Mattino - previsti 8 cambi dalla sfida al Lecce : Il Mattino scrive in merito agli ultimi dubbi di formazione di Carlo Ancelotti per la sfida di stasera San Paolo, si gioca Napoli-Cagliari. Napoli-Cagliari – A differenza delle passate stagioni non ci sono più titolari del Napoli. E’ questo il messaggi oche vuole trasmettere Ancelotti alla piazza ma soprattutto ai suoi calciatori. Tutti si sentono coinvolti nel progetto, tutti in forma e tutti pronti a dare il massimo quando ...

Mattino : com’è cresciuto il Napoli dalla Juve al Liverpool : Il Mattino snocciola oggi un po’ di statistiche per dimostrare come il Napoli sia cresciuto in fase difensiva dalla prestazione con la Juve in poi il Napoli vinse, a Torino, il 57.4% dei duelli difensivi, recuperando 54 palloni. Il senso di questi numeri lo si comprende paragonandoli alle due sfide successive: contro la Samp cresce la percentuale dei duelli difensivi vinti (61.9%), si abbassano notevolmente i tiri concessi nello specchio ...

Lecce-Napoli - Il Mattino : Maxi turnover per Ancelotti : cinque cambi : Lecce-Napoli, l’edizione odierna de Il Mattino annuncia un Maxi turnover per Ancelotti con cinque cambi in vista del match di Via del Mare Lecce-Napoli, Il Mattino: Maxi turnover per Ancelotti: cinque cambi rispetto al match giocato contro il Liverpool. Torna il campionato dopo la parentesi vittoriosa in Champions League. Azzurri impegnati in Lecce-Napoli, match in programma domenica pomeriggio alle 15. L’ edizione odierna de ...

Napoli - la grande notte degli azzurri : Anna Trieste col Mattino tra i tifosi : Anna Trieste celebra l'impresa del Napoli in Champions League ll Mattino tra i tifosi: live dalla Caffetteria martina al Centro Direzionale.

Napoli-Liverpool - Il Mattino : Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti : Napoli-Liverpool, Il Mattino commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp Napoli-Liverpool, Il Mattino: Il grande Calcio è qui. Tre soprattutto i protagonisti. Il quotidiano Campano commenta la grande impresa degli azzurri nell’esordio in Champions League contro la squadra di Jurgen Klopp “Mertens e Llorente in 12 minuti, un finale-show del Napoli e al San ...

Mattino : Napoli-Liverpool in cifre. La Premier è un altro mondo : Tra amichevoli e gare ufficiali azzurri e reds si sono affrontati 6 volte in questo decennio e la gara è diventata quasi una “classica” europea. In dieci anni tante cose sono cambiate per le due società, come scrive oggi il Mattino. Nel lontano 2010 quando di incontrarono per la prima volta sul terreno di gioco entrambe venivano da periodo poco piacevoli ed avevano da poco cambiato proprietà. Quella prima sera finì 0-0, ma da allora per entrambe ...

Napoli-Liverpool - Il Mattino : C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio : Napoli-Liverpool, Il Mattino: C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio relativo alle scelte da fare per la sfida di questa sera in programma al San Paolo Napoli-Liverpool, Il Mattino: C’è Llorente ma Ancelotti ha un dubbio. A poche ore dall’ esordio in Champions League degli azzurri contro la squadra di Jurgen Klopp, impazza il toto formazione. I dubbi maggiori riguardano soprattutto in attacco, dove il tecnico azzurro ...

San Paolo - la direttrice dei lavori racconta al Mattino gli spogliatoi del Napoli : Il Mattino intervista la direttrice dei lavori allo stadio San Paolo, Filomena Smiraglia. racconta i tanto discussi spogliatoi del Napoli. A colpire è la predominanza del bianco e la luce: “I giochi di luce sono bellissimi. Il bianco, le tonalità di blu, le luci regolabili. È uno spogliatoio di nuova generazione”. Nel dettaglio: “Quattrocento metri quadri dei quali la metà adibiti a salone centrale. C’è una zona spogliatoi per ...

Mattino : il messaggio di Elmas al Napoli “Nulla di rotto” : È chiaro che la notizia dell’infortunio di Elmas in allenamento ieri abbia reato momenti di panico al Napoli, preoccupato delle condizioni del centrocampista che al principio non sembravano confortanti. Il ragazzo infatti dopo aver rimediato il colpo nello scontro, non era riuscito a rialzarsi da solo e l’aspetto della caviglia avevano lasciato pensare ad una frattura. Ma come conferma l’edizione odierna del Mattino è stato lo ...

Insigne in Nazionale - Il Mattino : Lorenzo torna a Napoli per infortunio - salterà due sfide : Lorenzo Insigne in Nazionale, l’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ anticipa la decisione dello staff medico dell’ Italia sull’ attaccante napoletano Lorenzo Insigne in Nazionale, ma per poche ore. Questo perché l’ attaccante napoletano ha subito un infortunio muscolare nel corso della gara contro la Juventus. Il numero 24 azzurro, infatti, non è rientrato in campo dopo l’ intervallo, lasciando il ...

Mattino : il Napoli non vuole cedere Hysaj e interrompe la trattativa con il Valencia : Il Napoli cambia idea e blocca la trattativa per Hysaj al Valencia secondo il Mattino. L’impressione che più che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). Questo che ovviamente esce più colpito da tutto questo è lo stesso Hysaj, talmente sicuro di andare via ...

Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj - non è scelta economica : il retroscena : Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena. Era il 30 maggio quando l’ albanese, dal ritiro della propria Naziinale, annunciava: “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella ...

Il Mattino : Sarri vuole andare in panchina contro il Napoli : Il comunicato ufficiale della Juve ha messo nero su bianco che non ci sarà in panchina contro il Napoli. Ma, racconta Il Mattino – a firma Pino Taormina – Maurizio Sarri ci sta pensando eccome a come fare per essere presente sabato sera all’Allianz Stadium per la prima in casa dei suoi e per la sfida con la squadra che ha allenato per tre anni. “In cuor suo – scrive – è convinto che ci possa essere un colpo di ...

Napoli-Llorente - Il Mattino – Accordo totale con ADL : allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione : Napoli-Llorente, Il Mattino scrive di un Accordo totale tra l’ attaccante spagnolo ex Juventus ed Atletico Bilbao, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis Napoli-Llorente, Il Mattino – Accordo totale con ADL: allo spagnolo 1 anno di contratto con un’opzione. A meno di dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, e a poco più di quarantotto ore dal debutto in campionato a Firenze, il club ...