Fiorentina | Nardella | «Stadio? Si può fare in 4 anni e mezzo»

Stadio Fiorentina - l’annuncio di Nardella : “si può fare in 4-5 anni” : “Ho gia’ detto in maniera molto chiara, e lo potro’ dire anche pubblicamente, che noi possiamo tranquillamente fare lo Stadio nell’ambito di quattro anni e mezzo. E’ un tempo record, sono pronto a firmarlo, a sottoscriverlo, con il progetto di mantenere la Mercafir” ovvero l’attuale mercato ortofrutticolo “dov’e’, semplicemente demolendo i capannoni e concentrando le ...

Stadio Fiorentina - possibile svolta! Nardella : “Niente demolizione curve - stadio alla Mercafir” : “La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono sempre più le possibilità ...

Il sindaco di Firenze Nardella : dal rapporto con Commisso allo stadio della Fiorentina : Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Rocco Comisso e il suo amore sbocciato con tifoseria, piazza e città. Qual è stata la scintilla? “Io non sono un antropologo – esordisce scherzando, il primo cittadino fiorentino – ma diciamo che Commisso è una persona molto empatica, espansiva, e lo spirito italiano del Sud è molto passionale, esplicito, scherzoso; ...

Stadio Fiorentina - Nardella allo scoperto : l’annuncio fa sognare i tifosi viola : Stadio Fiorentina – “Lo Stadio si deve fare. Firenze merita di avere uno Stadio quasi nuovo: o si ristruttura l’Artemio Franchi o se ne fa uno nuovo”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di un evento a Firenze. “La collaborazione con la Fiorentina e’ veramente al top – ha sottolineato invece il sindaco, Dario Nardella -. Vedo ...

Fiorentina - Pradè consiglia Chiesa : Nardella parla di stadio e centro tecnico : Bella prestazione della Fiorentina sabato pomeriggio contro la Juventus. I viola hanno giocato meglio dei bianconeri, ma hanno conquistato soltanto un punto, il primo in campionato. Ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha parlato Daniele Pradè: “Il futuro di Chiesa? Federico deve pensare al presente, si deve divertire ed è rientrato sorridente, è rientrato come un giocatore importante. deve riprendere ...

Fiorentina - i convocati per la Juventus e la carica del sindaco Nardella : In vista della gara di domani fra Fiorentina e Juventus, nell’ambiente viola “c’è grande euforia, ma c’è anche molta fiducia. Io penso che questi ragazzi abbiano tutto quello che si possono aspettare da una città e da una tifoseria. Ora sta a loro dimostrarci quanto siano capaci, bravi, e quanto vogliano davvero farci provare delle belle soddisfazioni”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella parlando a margine ...

Fiorentina-Juventus - cresce l’attesa e la tensione : il sindaco Nardella condanna i cori sull’Heysel : Si avvicina il ritorno in campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, dopo la pausa per le Nazionali è tornato il momento di pensare alla terza giornata. Il turno regala la sentitissima partita tra Fiorentina e Juventus, durante la festa della Curva Fiesole sono stati intonati cori sull’Heysel, ecco l’intervista al sindaco di Firenze Nardella, riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’. sindaco Nardella, teme ...

Stadio Fiorentina - terminato l’incontro tra Commisso e Nardella : “Si farà - confronto importante” : “Dobbiamo ragionare sulle varie opzioni, capire quanto tempo serve. Dobbiamo valutare con la soprintendenza: c’è ancora tempo. E’ stato un incontro positivo, abbiamo visto tutte le varie opzioni, gli aspetti tecnici, la durata e gli investimenti. Abbiamo fatto dei buoni passi avanti”. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo l’incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla ...

Fiorentina - tutti pazzi di Ribery : l’annuncio di Barone ed il saluto di Nardella : “Questo e’ davvero un gran bel giorno, siamo tutti felici per l’arrivo di Ribery”. Sono le dichiarazioni di Joe Barone, l’uomo di riferimento di Rocco Commisso, grande entusiasmo per l’arrivo a Firenze del campione ex Bayern Monaco. “Domani sera lo presenteremo a tutta la citta’ – ha annunciato Barone – apriremo lo stadio Franchi perche’ tutti possano salutare Ribery, ci ...