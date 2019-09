Sanità lombarda | le mie domande all’assessore regionale su soldi e digitalizzazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Cari lettori, ero così contento di avervi spiegato l’intervento positivo dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia per il caso Avastin-Lucentis che, trascorsa l’estate, la Novartis ha deciso di passare nuovamente al contrattacco con un nuovo ricorso al Tar (di giovedì di inizio mese) per non perdere la battaglia e cercare di continuare ad usare, ormai solo in Italia, il farmaco più costoso per la degenerazione maculare senile. Insomma la storia infinita continua. Oggi, invece, con questa mia lettera pubblica voglio nuovamente ammonire la giunta Lega (presidente Attilio Fontana) e Forza Italia (assessore Giulio Gallera) che capeggia ormai indisturbata da decenni – scambiandosi solo i ruoli – la Regione Lombardia. Ho letto sul sitodi una delibera che autorizza una spesa di 182 milioni di euro con la quale, “attraverso l’Agenziaper ...

