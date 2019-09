Grande Fratello Vip | gira una voce a Mediaset | nel cast anche l' ex naufraga Paola Di

Grande Fratello - Enrico Contarin : “Audrey mi ha sedotto e abbandonato” : Grande Fratello, Enrico Contarin scrive una lettera a Audrey su Di Più Enrico Contarin è ancora cotto di Audrey Chabloz. L’estate appena trascorsa non ha cancellato certi sentimenti dal cuore del secondo classificato del Grande Fratello 2019. E per questo l’ex gieffino di Bessica ha scritto una lettera pubblicata su Di Più. Il 27enne ha […] L'articolo Grande Fratello, Enrico Contarin: “Audrey mi ha sedotto e ...

Grande Fratello Vip - spoiler : Antonella Elia e Di Benedetto probabili concorrenti : Ormai mancano quasi due mesi per poter rivedere sulla rete ammiraglia Mediaset il celebre reality show Grande Fratello Vip 2019. Già c’è molta curiosità da parte dei fan del programma per scoprire quali saranno le novità. Nonostante non sia ancora stata rivelata la data precisa di messa in onda del primo appuntamento, sul web iniziano a trapelare i nomi dei probabili partecipanti di questa edizione. Si tratterebbe di due volti femminili. Secondo ...

Valentina Vignali - l'ex Grande Fratello parla del tumore : "Come cerco di dare coraggio ai malati" : Il prossimo 24 settembre uscirà il libro autobiografico di Valentina Vignali, Forte come noi. Per l'occasione la sportiva, ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso, ha rilasciato un'intervista a Giulio Pasqui per Spy. "Non mi sono mai abbattuta", ha dichiarato la Vignali parlando del

Grande Fratello Vip 4 - parte già il toto nomi : Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sul Grande Fratello Vip, non dovrebbe mancare molto all'inizio della nuova edizione in versione "very important people" del celebre reality show, rimasto ormai orfano della conduzione di Ilary Blasi. L'ultima edizione del Gf Vip è stata segnata dalla vittoria dell'attore italo-canadese, Walter Nudo, che in passato si era già aggiudicato il montepremi della prima edizione de L'Isola dei famosi. ...

Maria Antonietta Tilloca del primissimo Grande Fratello? Come vive oggi (in Marocco) : Sono passati esattamente 19 anni dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello. Era il 14 settembre 2000 e tra i primissimi concorrenti del reality che ancora oggi fa boom di ascolti c’era Maria Antonietta Tilloca. Aveva 27 all’epoca e arrivò a un soffio dalla semifinale. Che fine ha fatto? In occasione del 19esimo compleanno del reality, l’ha intervistata Il Fatto Quotidiano, a cui Maria Antonietta ha innanzitutto raccontato Come ...

Concorrenti Grande Fratello Vip 2019 : Antonella Elia nel cast? : Antonella Elia concorrente del Grande Fratello Vip 2019? L’indiscrezione Da sempre Antonella Elia è uno di quei personaggi che fa sempre parlare di sì nel bene e nel male. La sua carriera è partita dalle campagne pubblicitarie fino a diventare valletta del Grande Corrado a La Corrida e di Mike Bongiorno, che l’ha scelta come spalla e co-conduttrice dei suoi quiz di Grande successo. Il suo successo maggiore l’ha avuto grazie a ...

Grande Fratello - Maria Antonietta Tilloca : "Oggi è un altro programma - i concorrenti lo usano per costruirsi un personaggio sui social" : Lo scorso 14 settembre, la versione italiana del Grande Fratello ha festeggiato i 19 anni dalla messa in onda della prima puntata.Tra i concorrenti di quello storico primo GF, ricordiamo, ovviamente, anche Maria Antonietta Tilloca, 47 ann, illustratrice e disegnatrice che oggi vive in Marocco dove si è trasferita per motivi di lavoro riguardanti il proprio compagno. prosegui la letturaGrande Fratello, Maria Antonietta Tilloca: "Oggi è un ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo : "Io e Kikò non ci siamo mai lasciati..." : Le ultime notizie riguardanti Kikò Nalli e Ambra Lombardo, entrambi ex concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, non hanno lasciato presagire nulla di buono per quanto riguarda la loro storia d'amore, nata proprio all'interno della casa di Cinecittà.Il settimanale Nuovo, infatti, recentemente, ha parlato di incompatibilità caratteriali che hanno sancito la fine del loro rapporto. A seguito di questa notizia, è da ricordare ...

Grande Fratello Vip 2019 - rivelato il nome del primo concorrente ufficiale : Cast Grande Fratello Vip 2019, ecco il primo concorrente ufficiale: ha già esperienza nei reality show Non dovrebbe mancare molto all’inizio della quarta edizione, motivo per cui è Grande l’attesa di scoprire i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2019. Oggi è stato svelato il nome del primo di loro che pare sia ufficiale, […] L'articolo Grande Fratello Vip 2019, rivelato il nome del primo concorrente ufficiale proviene ...

Grande Fratello Vip 4 : Paola Di Benedetto potrebbe far parte del cast : Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello è in via di definizione: dovrebbero mancare un paio di mesi al ritorno in Tv del reality, che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. L'ultima indiscrezione che è trapelata sul format Mediaset, è quella che riporta la possibile partecipazione di una ragazza che in questo periodo è stata costantemente al centro del gossip: Paola Di Benedetto. La Di Benedetto vicina al GF: ...

Grande Fratello Vip 2019 - Paola di Benedetto concorrente? : L'indiscrezione la lancia Alberto Dandolo dalle Pillole di Gossip del settimanale Oggi: Paola di Benedetto potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà la luce nelle prossime settimane su Canale 5, al timone di Alfonso Signorini. Secondo il giornalista, la ragazza sarebbe pronta ad entrare nella casa di Cinecittà dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi e l'incursione durante l'edizione ...

Grande Fratello - Maria Antonietta oggi : nuova vita in Marocco e parole su Taricone : Grande Fratello prima edizione Maria Antonietta oggi: ecco che fine ha fatto Maria Antonietta Tilloca, tra i primi indimenticabili concorrenti del Grande Fratello, è tornata a farsi viva per Il Fatto Quotidiano. L’esperta d’arte ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di quell’incredibile esperienza vissuta venti anni fa, degli amici con i quali […] L'articolo Grande Fratello, Maria Antonietta oggi: ...

Ivan Cattaneo mi hanno richiesto di rifare il Grande Fratello : Ivan Cattaneo è stato nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. A distanza di 1 anno da quell’esperienza, tornerà nella Casa del “GF”. E’ stato lo stesso cantante, attraverso i suoi profili social, a mettere al corrente i suoi followers:”Volevo mettervi al corrente di una proposta e una richiesta che mi hanno fatto. Mi hanno chiesto di fare il Grande Fratello Vip per la seconda volta. Tutto questo in una chiave tra ...

Grande Fratello prima edizione - parla Maria Antonietta : “Le edizioni di oggi? Cambiate : le donne sembrano galline che starnazzano per l’uomo di turno” : “Lo sa, ancora oggi quando sento un particolare profumo di vaniglia, torno a quella casa, a 20 anni fa. Era il sapone per bambini che usavo in quel bagno. E sto bene”. Tra tutti, lei era la “brava ragazza“, quella che andava d’accordo con Rocco, che chiacchierava con Marina e che si schierava contro i complotti in nomination: Maria Antonietta. Il cognome all’anagrafe è Tilloca, ma tanto non vi aggiungerà niente. Meglio dire: la pittrice sarda ...