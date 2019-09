Europei Volley 2019 – Filippo Lanza lascia il ritiro e torna in Italia | febbre per

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - tocca a Francia e Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Polonia-SPAGNA 12-9: primo tempo vincente di Nowakoski. 20:12 Francia-FINLANDIA 15-18: errore al servizio di Le Roux. 20:10 Polonia-SPAGNA 11-9: Villena trova un diagonale vincente, spagnoli a -2. 20:08 Francia-FINALNDIA 12-15: muro vincente di Boyer, ma la Finlandia c’è! 20:07 Polonia-SPAGNA 8-5: Gonzalez è una vera e propria spina nel fianco per i polacchi. 20:06 ...

Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell'opposto francese. Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di

La Francia punta al suo secondo titolo europeo dopo quello del 2015. Francia e Finlandia si scontreranno per l'ottava volta nel campionato europeo, con i "Galletti" che hanno vinto cinque dei precedenti sette incontri. L'appuntamento è alle 19:30 con Francia-Finlandia. Serbia-REPUBBLICA CECA 25-18: la Serbia raggiunge Germania e Russia ai quarti

Volley - Europei 2019 : un virus colpisce l’Italia. Giannelli e Colaci a letto : domani il match con la Turchia - emergenza azzurra. Lanza torna a casa : Vigilia complicatissima per l’Italia agli Europei 2019 di Volley maschile. domani pomeriggio (ore 17.00) gli azzurri scenderanno in campo a Nantes (Francia) per affrontare la Turchia negli ottavi di finale ma l’avvicinamento alla partita è stato tutt’altro che semplice per i ragazzi del CT Chicco Blengini. La nostra Nazionale si è infatti trovata a fare i conti con sgraditi imprevisti che sicuramente non aiutano in vista del ...

Russia-GRECIA 25-16: i Campioni d'Europa passano il turno e raggiungono i quarti di finale. Serbia-REPUBBLICA CECA 9-6: i serbi stanno attaccando con un 44% di squadra, 37% per i cechi. Russia-GRECIA 22-14: russi a tre punti dai quarti di finale. Serbia-REPUBBLICA CECA 5-4: muro di Podrascanin, anche lui conoscenza del nostro Campionato. Russia-GRECIA 19-10:

Serbia-REPUBBLICA CECA 22-19. servizio vincente anche per Lisinac, è il secondo della sua partita. Russia-GRECIA 21-15: i russi si stanno divertendo al servizio,ancora un ace, questa volta di Iakolev. OLANDA-Germania 8-6: arriva il primo break del quarto parziale. Serbia-REPUBBLICA CECA 19-15: il muro di Sedlacek non è ben indirizzato, tutto facile per gli slavi.

OALNDA-Germania 23-24: situazione assurda, match-point per la Germania, Grozer sta facendo malissimo al servizio. OLANDA-Germania 23-23: incredibile, i tedeschi impattano! OLANDA-Germania 23-22: time-out per coach Roberto Piazza. OLANDA-Germania 23-21: Nimir porta i Paesi Bassi a due punti dal set. Nel frattempo stanno per iniziare Russia-Grecia e

Olanda-Germania 0-0: è il momento degli inni nazionali, si parte con quello tedesco, per poi passare a quello olandese. E' tutto pronto ad Apeldoorn, l'Olanda potrà contare sul pubblico di casa, che conoscendo i tifosi Orange, sarà molto caloroso. Francia, Russia, Serbia, Polonia e Belgio non dovrebbero avere problemi nel superare le proprie avversarie, che dal

La presentazione degli ottavi di finale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2019 di Volley maschile, oggi sabato 21 settembre si disputano gli ottavi di finale della rassegna continentale ad eccezione di Italia-Turchia che andrà in scena domani. Si preannuncia una giornata molto intensa e appassionante anche se diversi incontri sono sulla carta molto squilibrati vista la

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia - gli anatolici ai raggi X. Eksi e Lagumdzija da non sottovalutare : L’Italia affronterà la Turchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, la nostra Nazionale scenderà in campo domenica 22 settembre (ore 17.00) per sfidare gli anatolici in un incontro da dentro o fuori. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia della qualificazione ai quarti di finale con l’obiettivo di ottenere la rivincita contro la Francia ma i ragazzi del CT Chicco Blengini ...

Volley - Europei 2019 : Italia-Turchia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv : Domenica 21 settembre si giocherà Italia-Turchia, ottavo di finale degli Europei 2019 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Nantes (Francia) per affrontare la compagine anatolica, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non potrà permettersi di sottovalutare un avversario coriaceo che cercherà l’impresa stellare. I ragazzi del CT Chicco Blengini sono reduci dalla sconfitta patita contro i padroni ...

Volley - Europei 2019 oggi : orari ottavi di finale - come vederli in tv e streaming : Prendono il via oggi (21 settembre) gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley. Ad aprire il programma alle ore 16.00 sarà la sfida Olanda-Germania, match sulla carta molto equilibrato e difficile da decifrare. Nei sei precedenti i tedeschi hanno avuto la meglio per quattro volte anche se gli Orange sembrano essere in grande forma. Decisamente meno equilibrata la partita delle ore 17.30 tra Russia-Grecia con la squadra di Sammelvuo che ...

Volley - Europei finiti per Filippo Lanza : lesione miotendinea per lo schiacciatore azzurro : Con uno scarno comunicato la FederVolley fa sapere che Filippo Lanza si è infortunato nell’ultima gara della prima fase a gironi degli Europei di pallavolo e che per lui la rassegna continentale è finita anzitempo. La tegola per il CT Blengini arriva a ridosso della sfida degli ottavi di finale contro la Turchia. Il comunicato della FederVolley: “Nantes. Infortunio al muscolo psoas destro per lo schiacciatore azzurro Filippo Lanza ...

Volley - Europei 2019 : analisi del tabellone. Verso Italia-Francia ai quarti - Russia e Polonia dall’altra parte : Gli Europei 2019 di Volley maschile entrano finalmente nel vivo dopo la lunga fase a gironi in cui non abbiamo assistito a grossissime sorprese, si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta e nel weekend andranno in scena gli ottavi di finale con diverse sfide che sembrano essere già segnate in partenza vista la differenza tecnica tra le due contendenti. La Francia non dovrebbe avere problemi contro la Finlandia, l’Italia ...