Alimentazione | attività fisica | videogiochi | gli stili di vita adatti ai bambini secondo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) E’ dedicata ai sanidila nuova edizione di ‘A Scuola di Salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e dell’Adolescente in collaborazione con Fondazione ANIA. Dopo il numero sulla sicurezza in auto, le due Istituzioni ancora insieme per contribuire alla prevenzione e alla tutela della salute die ragazzi con informazioni chiare e verificate per tutti i genitori. In questo magazine, i consigli degli esperti su corretta, movimento all’aria aperta, tempo da destinare al sonno, alla lettura e approfondimenti sul fumo in adolescenza e sull’uso di. CINQUE PASTI AL DI’, VARI E BILANCIATI A colazione, pranzo, cena e merende, nel piatto dei più piccoli devono esserci tutti i nutrienti: carboidrati, fibre, proteine, grassi,mine e sali minerali, da combinare in percentuale variabile a seconda dei ...

