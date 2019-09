La luna abita sopra “Sa Manifattura” a Cagliari

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Unapiena sospesa sul cielo de “Sa Manifattura” a. E’ “Museum of the Moon”, immensa scultura-installazione itinerante ideata dall’artista britannico Luke Jerram, un’opera che sta affascinando visitatori in tante citta’ del mondo. Espressione di arte pubblica, stavolta gravitera’la corte interna dello storico edificio a illuminare il progetto “Sa Manifest”: nove giorni di spettacoli, laboratori e incontri che inaugurano dal 20 al 28 settembre la nuova idea di gestione dell’edificio al centro della citta’ da parte di Sardegna Ricerche. “Tre le parole chiave: arte, ricerca scientifica e comunita’, conche si apre alla comunita’, al mondo e diventa territorio di idee e sperimentazione”, spiega Linda di Pietro, imprenditrice culturale che ha ideato il progetto ...

