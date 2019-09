Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) La presidenza della Rai di Marcello Foa potrebbe essere già al tramonto. Come da tradizione, l’azienda della tv pubblica è quella che percepisce per prima e con maggiore sensibilità i cambiamenti politici. E, cambiata la maggioranza, ecco che si levano le prime voci della nuova alleanza di governo per spingere il presidente sovranista all’uscita della sede di viale Mazzini. “Cosa farei se mi trovassi al posto di Marcello Foa? Avrei già fatto gli scatoloni e liberato la scrivania” dice in un’intervista alla Stampa Primo Di, senatore M5s, vicepresidente della commissione di vigilanza Rai. “Non foss’altro che per una questione di stile,” aggiunge. Per Dinon c’entra rinnegare il voto dei Cinquestelle che hanno portato Foa alla presidenza. “Il problema – spiega ancora il senatore grillino ...

HuffPostItalia : 'Foa lasci la Rai'. Dal grillino Di Nicola al dem Anzaldi, la richiesta di dimissioni per il presidente - LaStampa : Primo Di Nicola (M5S) : “Il presidente Foa faccia gli scatoloni e liberi subito la scrivania alla Rai”… - Cascavel47 : Rai, Di Nicola (M5s): “Foa dovrebbe dimettersi, scarsa adeguatezza al ruolo”. E al Pd: “Serve una riforma per liber… -