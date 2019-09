Asportato tumore al fegato a una ragazza | pesava otto chili

Asportato tumore al fegato di 8 kg all’ISMETT di Palermo : Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’ISMETT di Palermo dove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8 chili. Ora la donna sta bene ed è stata dimessa nove ...

Stomaco Asportato - ma il tumore non c'è : "E' uno scheletro" : Il caso di una 53enne operata a Sesto San Giovanni per un tumore maligno rivelatosi poi inesistente: dalla rimozione dello Stomaco ha perso 30 chili Segui su affaritaliani.it

I dottori hanno Asportato un tumore al cervello tenendo sveglio paziente : Francesca Bernasconi È la tecnica dell'awake craniotomy, usata per evitare lesioni alle altri parti del cervello. L'eccezionale intervento allospedale Umberto I di Salerno "Un intervento per rimuovere un tumore dal cervello, perfettamente riuscito". Ma quella compiuta dai medici dell'ospedale Umberto I di Nocera, in provincia di Salerno, non è stata solo un'operazione ben riuscita, ma anche eccezionale. Infatti, il paziente ha subito ...