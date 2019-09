Charlize Theron scherza su una relazione a tre con Nicole Kidman e Margot Robbie

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Erika Pomellaha pubblicato un tweet sul suo account personale in cuisu una possibilesentimentale a tre conha infiammato Twitter con il suo ultimo post pubblicato, in cui l'attrice ha confessato di essere impegnata in unacon due donne. La didascalia del post, infatti, recita: "Sento di dover essere onesta. Sono impegnata in una. Con entrambe queste signore". Le donne in questione, come prova l'immagine postata ad accompagnare il tweet, sono le due dive del cinema americano. La prima viene dalla presentazione de Il Cardellino al Festival del cinema di Toronto, la seconda è pronta a conquistare il box office italiano con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino. I feel like I have to be honest.I’m in a new relationship.With both these ...

wishfulssinful : Grazia, graziella e Charlize Theron - cinemaniaco_fb : ?????????????? Charlize Theron fa impazzire i social: «Ho una relazione con Margot Robbie e Nicole Kidman»… - BestMovieItalia : Charlize Theron fa impazzire i social: «Ho una relazione con Margot Robbie e Nicole Kidman» -… -