MotoGP oggi | GP San Marino 2019 | orari | tv | streaming | programma SKY e TV8

(Di domenica 15 settembre 2019) Siamo arrivati al grande giorno. Il Gran Premio di Sane della Riviera di Riminisarà di scena, per una domenica assolutamente da non perdere! Sulla pista di Misano, infatti, le tre classi scenderanno in pista per conquistare il gradino più alto del podio del tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Si inizierà, come sempre, con i warm-up della mattina, mentre le gare si disputeranno aglicanonici. La Moto3 aprirà le danze alle ore 11.00, quindi la classe media alle ore 12.20, prima del piatto forte dellaalle ore 14.00. La domenica del GP di Sansarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sui canali Sky Sport(208) e Sky Sport 1 (201). Le tre gare saranno live ed in chiaro anche su TV8 (121 di Sky e 8 dgt). Inla domenica di Misano si potrà seguire su SkyGo, su pc, smartphone e tablet OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali ...

