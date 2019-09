Pietro Mennea | 40 anni fa il record del mondo diventato leggenda Abnegazione e talento

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quarant’fastabiliva uno deidelpiù longevi dell’atletica. Divenne l’uomo più veloce sui 200 metri il 12 settembre 1979 a Città del Messico e nessuno, fino a pochi mesi prima di Atlanta 1996, riuscì a battere il crono della Freccia del Sud. Ma quel 19″72 resta un’impresa senza tempo, come Italia-Germania 4-3 o l’ora di Moser: altre gesta le hanno superate, ma nell’immaginario collettivo hanno sempre un posto speciale. Quel velocista nato a Barletta, profonda Puglia, bianco, esile ma caparbio e tignoso come nessuno, correva non contro gli avversari, ma solo contro il tempo: quel giorno alle Universiadi messicane sapeva di poter compiere l’impresa anche se forse non immaginava che quelle quattro cifre sarebbero rimaste nella storia dell’atletica per sempre.non era forse un predestinato o uno Special One, ma laddove il ...

