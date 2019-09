Migranti : Mediterranea - ‘Fateli scendere tutti dalla Ocean Viking’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Fateli scendere. tutti”. E’ quanto scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans parlando della evacuazione medica di una donna al nono mese di gravidanza dalla nave Ocean Viking, insieme con il marito. A bordo rimangono altre 82 persone.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Fateli scendere tutti dalla Ocean Viking’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Migranti : Mediterranea - 'Governo assegni subito porto sicuro a nave Alan Kurdi' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - 'Mare Jonio diretta a Licata per cambio equipaggio' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "La nave Mare Jonio ha lasciato Lampedusa per raggiungere il porto di Licata dove saranno effettuati cambio equipaggio, rifornimenti e lavori di adeguamento già previsti, in attesa di poter ripartire". Lo annuncia Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - 'revoca divieto dimora Lucano buona notizia - finito assurdo esilio' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Domenico Lucano può tornare a Riace. A casa sua. A riabbracciare suo padre. Pochi minuti fa il Tribunale di Locri ha revocato la misura restrittiva che lo teneva lontano dal suo paese. L'assurdo esilio è finito. Una buona notizia, un po' di umanità". Così, su Twitter M

Migranti : esposto Mediterranea a Pm - 'sette giorni di abusi e omissioni (2) : (AdnKronos) - E prosegue: "il ritardo nell’adozione dei provvedimenti di evacuazione medica pur a fronte dei numerosi solleciti e delle relazioni del sanitari di bordo e ministeriali e della relazione psichiatrica che paventava il rischio, in caso di prosecuzione della permanenza a bordo, di atti di

Migranti : esposto Mediterranea a Pm - 'sette giorni di abusi e omissioni : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Mediterranea ha inviato oggi un esposto alla Procura di Agrigento e a quella di Roma per "denunciare sette giorni di abusi e omissioni". "Le prime 30 pagine offrono una ricostruzione dettagliata di tutti gli eventi intercorsi dall’alba del 28 agosto, quando la nostra na

Migranti : Mediterranea - 'quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a morire' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell'umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire". E' quanto si legge in un tweet di Mediterranea Savin

Migranti - Galli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) a La7 : “Video di ong che aiutano scafisti”. “Ce li giri - quereliamo” : “Ci sono video che mostrano come le ong aiutino gli scafisti”. “Ce li giri, così li aggiungiamo alle numerose querele per calunnia che stiamo portando avanti”. Scontro, in diretta a L’Aria che tira – estate, su La7, tra il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli (Lega), e Alessandra Sciurba (Mediterranea), che ha aggiunto: “Smettetela di parlare di sacchi di patate, queste sono persone con ...

Migranti - dopo Lifeline e Mediterranea è invasione : 10 navi Ong nel Mediterraneo pronte a sbarcare in Italia : Non ci sono solo la Eleonore e la Mare Jonio. La nave della Ong Lifeline è sbarcata questa mattina a Pozzallo con 100 Migranti dopo aver forzato il divieto imposto dalle autorità Italiane. Poche ore dopo, a Lampedusa sono sbarcati a Lampedusa i 31 a bordo della imbarcazione della Mediterranea Saving