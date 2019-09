Università | Ocse | “Le laureate in Italia guadagnano il 30% meno dei colleghi”

Fonte : fanpage

(Di martedì 10 settembre 2019) Leinin media il 30 per cento inrispetto agli uomini, mentre la mediaè del 25 per cento. Tali valori variano dal 26 per cento inper le donne tra i 55 e i 64 anni al 36 per cento inper le 35-44enni. E' quanto emerge dal lancio mondiale del Rapporto "Uno sguardo sull'educazione".

