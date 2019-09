Primati stravaganti e divieti improbabili | 50 strane curiosità poco conosciute sull’Europa

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Anche se avete girato l’Europa in lungo e largo o se l’avete studiata attentamente dal punto di vista storico, culturale, politico o geografico, potrebbero esserci ancora molte cose che non sapete sul Vecchio Continente. Presenta alcuni dei Paesi più visitati del mondo, una storia affascinante, arti spettacolari e imponenti opere naturali. Ecco 50 cose che potrebbero sorprenderti su questo continente che si estende per oltre 10 milioni di chilometri quadrati. 1. È servito più tempo per costruire la Sagrada Familia di Barcellona che le Piramidi Le antiche piramidi d’Egitto furono costruite tra il 2589 e il 2504 a.C., in circa 85 anni. La costruzione della Sagrada Familia, il capolavoro di Antoni Gaudì, è iniziata nel 1882. Gaudì non è riuscito a vedere la sua opera completa. Barcellona spera di completarla entro il 2026, nel 100° anniversario della morte di Gaudì, dopo 144 anni di ...