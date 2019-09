Juventus | sarebbe definitivamente sfumato lo scambio Bernardeschi-Rakitic

Ci sarebbe un filo diretto tra Juventus e Barça : sul tavolo anche Bernardeschi e Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e tutte le società sono al lavoro per cogliere le ultime opportunità per rinforzare le rispettive rose. anche la Juventus sarebbe al centro di alcune trattative e in particolare avrebbe un filo diretto con il Barcellona e le parti avrebbero messo sul tavolo diversi giocatori. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i nomi al centro dei discorsi tra i blaugrana e i bianconeri sarebbero quelli di Daniele ...

Per Don Balon la Juventus sarebbe interessata a Odriozola del Real Madrid : La Juventus, in attesa del big match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, è al lavoro sul mercato con l'esigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori ma anche per sistemare un bilancio che ha subito importanti investimenti, uno su tutti quello di De Ligt dall'Ajax. Proprio l'olandese, dopo l'infortunio di Chiellini, si candida al ruolo di titolare accanto a Bonucci da qui fino a gran parte della stagione. Proprio ...

Juventus - al momento non sarebbe arrivato nessun segnale dal Psg per Dybala : La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain. Poi c'è da ...

Calciomercato Juventus - sarebbe possibile lo scambio Demiral-Suso con il Milan : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che in questo momento ha abbondanza di difensori centrali. Il nuovo acquisto De Ligt non è sceso in campo alla prima di campionato contro il Parma, mentre Rugani non finirà alla Roma, che ha appena ufficializzato Smalling. Demiral, che ha dimostrato di essere un giocatore molto interessante, è finito nel mirino del Milan. La dirigenza rossonera apprezza non poco il ...

Juventus - ufficializzati i numeri di maglia : resta libera la 9 - sarebbe destinata a Icardi : La Juventus, dopo la prima vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, è pronta a riprendere il lavoro in vista dell'importante match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. Come è noto la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e allo stesso tempo di sistemare un bilancio provato da ...

SportItalia - l'ex Juventus Llorente sarebbe vicino alla firma con il Napoli : Il mercato in questi ultimi giorni di trattative potrebbe regalare grandi acquisti: le società di vertice devono cercare di sistemare ancora le rispettive rose, ed entro il 2 settembre ci aspettiamo clamorose novità sia in tema acquisti che nelle cessioni. La Juventus ad esempio deve piazzare sul mercato alcuni esuberi, su tutti si fanno i nomi di Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere le partenze di Bentancur ed Emre Can, solo ...

Juventus - non ci sarebbe nessun segnale dal Paris Saint-Germain per Dybala : La Juventus, in questi giorni, sta cercando di sistemare le ultime cose sul mercato per poter consegnare a Maurizio Sarri una rosa un po' più snella per evitare tagli nella lista Champions. Il primo giocatore che sarebbe in procinto di lasciare i bianconeri è Daniele Rugani. Infatti, nella giornata di ieri la Juve avrebbe incontrato la Roma proprio per parlare del difensore toscano....Continua a leggere

Juventus : Dybala ed Higuain sarebbero stati tolti dal mercato : In attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento però di cedere alcuni esuberi. In dirittura d'arrivo sarebbe la partenza di Rugani, direzione Roma, e nella trattativa potrebbe essere coinvolto un giovane 2001 della società di Pallotta, Alessio Riccardi, ritenuto dagli addetti ai lavoro uno dei giovani italiani più ...

Juventus - non ci sarebbe nessuna negoziazione con i blaugrana per Can e Rakitic : La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per sfoltire la sua rosa. I nomi in uscita restano quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. La Juve, nella persona di Fabio Paratici, qualche giorno fa è stata a Barcellona per parlare di molti giocatori. Le parti hanno discusso dei vari Daniele Rugani, Ivan Rakitic e Emre Can, ma non sarebbe nata nessuna trattativa per questi giocatori che dunque non sarebbero al centro di nessun ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Mercato Juventus - sarebbe vicino l'accordo con Eriksen per il 2020 : Nelle ultime settimane di Mercato, la Juventus cercherà di sfoltire la sua rosa. Ma i bianconeri sarebbero già al lavoro per il 2020. Infatti, Fabio Paratici è sempre molto attento al Mercato degli svincolati e la prossima estate uno dei giocatori che dovrebbe liberarsi a parametro zero è Eriksen. Il danese potrebbe non rinnovare con il Tottenham e la Juve ne potrebbe approfittare per metterlo sotto contratto. Secondo il Corriere dello Sport, ...

Juventus - l'ex Llorente sarebbe pronto a dire sì al Napoli : A due settimane dalla fine del calciomercato, proseguono le trattative sia in entrata che in uscita per molte società di Serie A: le più attive restano sempre le società di vertice, in particolar modo, Juventus, Inter, Napoli e Roma. La società di Pallotta ad esempio ha di recente rinnovato il contratto di Dzeko, chiudendo la possibilità di un trasferimento del bosniaco all'Inter. Proprio il club di Suning è alla ricerca di una punta per ...

Juventus - lieve affaticamento per CR7 : non sarebbe a rischio per la prima di campionato : Quella di oggi, è stata una giornata speciale per i giocatori della Juventus che sono stati a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia. La squadra ha iniziato molto presto la sua giornata visto che prima di salire in Val Chisone si è ritrovata alla Continassa. Infatti, la Juve in mattinata si è allenata, poi ha pranzato al JHotel e infine ha lasciato Torino per andare a Villar Perosa. I bianconeri, però, non hanno fatto la ...

Juventus - al momento non ci sarebbero le condizioni per lo scambio Dybala-Icardi : Il mercato sta entrando nel rush finale e le prossime settimane saranno molto calde per la Juventus, Fabio Paratici deve necessariamente sfoltire la rosa bianconera. I nomi in uscita, secondo Sky Sport, sarebbero quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain. Paulo Dybala nei giorni scorsi è stato accostato al Paris Saint - Germain e all'Inter di Conte. In Francia addirittura si parlava di un interessamento della ...