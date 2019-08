Rubati i soldi delle offerte per Jo | la bambina con malattia rara

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Rosa Scognamiglioper consentire a Jo, unadi 2 anni affetta da unaosseo-scheletrica, di recuperare l'usogambe Jo è unadi due anni e non può camminare perché le mancano alcune ossagambe. È la storia di una tenera bimba che vive a Tirrenia, in provincia di Pisa, affetta da un: l'amimelia. Si tratta di una malformazione genetica che provoca l'assenza di segmenti scheletrici in uno o tutti gli arti sia superiori che inferiori del corpo. Ma non solo. Nel suo caso specifico, tra i pochissimi registrati al mondo, si ravvisa anche la mancanza di due costole. "Quello è solo un problema estetico", afferma la mamma. Si perché l'inghippo maggiore, ciò che non consente a Jo di camminare, correre e saltellare come un qualunque altro suo coetaneo è il deficit osseo alla gamba destra. A quella ...

