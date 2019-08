NBA – Brooklyn Nets | Wilson Chandler sospeso per 25 partite | il cestista trovato positivo

NBA – Caris LeVert rinnova con i Brooklyn Nets : firmato un contratto triennale : Caris LeVert si accorda con i Brooklyn Nets per un rinnovo di contratto : il cestista firma un triennale da 52.5 milioni complessivi La notizia era nell’aria da qualche giorno, mancava solo la conferma ufficiale arrivata tramite gli account social dell’insider ESPN Adrian Wojnarowski: Caris LeVert ha rinnova to con i Brooklyn Nets . Il cestista ha posto la sua firma su un contratto della durata di 3 anni, da 52.5 milioni di ...

NBA – Joseph Tsai acquista i Brooklyn Nets : il co-fondatore di Alibaba spende la cifra record di 2.11 miliardi! : Joseph Tsai , co-fondatore di Alibaba , ha deciso di diventare proprietario dei Brooklyn Nets : il magnate asiatico ha speso 2.11 miliardi per rilevare la franchigia NBA Manca solo l’ufficialità, poi Joseph Tsai diventerà il proprietario dei Brooklyn Nets . Già presente nel diagramma societario con il 49% delle azioni, acquisite per 900 milioni nel 2018 dal proprietario Mikhail Prokhorov, Joseph Tsai ha posto nel contratto una clausola ...

NBA – Kyrie Irving spiega perchè ha scelto i Nets : “innamorato fin da bambino. Vidi Brooklyn alle Finals contro i Lakers e…” : Kyrie Irving ha svelato i motivi che lo hanno convinto a firmare con i Nets : l’ex playmaker dei Celtics ha svelato un ricordo della sua infanzia che lo lega alla franchigia di Brooklyn I Brooklyn Nets hanno piazzato due veri e propri colpacci nella free agency NBA. La franchigia bianconera si è portata a casa i contratti di Kyrie Irving e Kevin Durant. Se quest’ultimo dovrà stare fermo ai box per infortunio per tutta la ...

Basket NBA : Kevin Durant ai Brooklyn Nets - con cui firmano anche Kyrie Irving e DeAndre Jordan : Di questo passo, i Brooklyn Nets potrebbero essere tranquillamente in grado di comprarsi una buona fetta dell’umanità esistente sul mondo. In una sola notte, infatti, la franchigia newyorkese ha messo le mani su Kevin Durant, in uscita dai Golden State Warriors e tra i più forti giocatori del pianeta, ma anche su Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Come riporta il più famoso NBA Insider d’America e non soltanto, Adrian Wojnarowski di ...