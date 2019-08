Asta da record | venduto per 23 mila euro dente cariato di John Lennon

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) E’ statoall’un molaredi, l’acquirente è un uomo canadese che per entrare in possesso deldel famosissimo cantante ha dovuto sborsare l’incredibile cifradi 23è stato uno dei fondatori dei Beatles, la band di Liverpool in Inghilterra che diventò in pochissimi mesi famosissima in tutto il mondo.fu ucciso da un suo fan vicino ad un suo appartamento di New York. L’acquirente deldiè stato Michael Zuk un giovane dentista canadese che ha partecipato a un’che si è tenuta in Inghilterra. La sicurezza che ilsia dinon si ha però a garantire che lo sia è stata Dorothy Jarret la cameriera di casa. La donna ha detto che un giorno il cantante andò al dentista e quando tornò diede il suo molare alla cameriera dicendo di buttarlo o di ...

PerniciaroSalvo : @TeresaOlaltra @GiorgiaMeloni mi ricorda Sergei Bubka campione di salto con l'asta. Ci fu un periodo che batteva in… - GiacomoZini : la Gazzetta Sportiva in un resoconto di un meeting della Diamond League a firma Paolo Marabini dimentica completame… - GiusCheGuevara : @alessiarotta Salvini ha visto le capriole del ginnasta omonimo senat't'ore di Scandicci ed ha risposto da campione… -