Anticipazioni Una Vita | puntate spagnole | riprende lo scontro tra Ursula e Mauro

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nelle tramedi Una, il personaggio diSan Emeterio è rientrato ad Acacias 38 dopo una lunga assenza. È stato proprio lui a spiegare all'amico Felipe le ragioni della mancanza di Teresa e del bambino che lei portava in grembo al momento del trasferimento in Francia: entrambi sono morti! Il piccolo è deceduto durante il parto mentre la mamma è rimasta coinvolta in un tentativo di furto. Il ritorno in Spagna diè avvenuto nel momento giusto per l'avvocato Alvarez-Hermoso, ritrovatosi inaspettatamente coinvolto nella sparizione della fidanzata Marcia. Quest'ultima non ha più dato notizie di sé, lasciando presagire ad un possibile rapimento. E i sospetti die Felipe sono subito ricaduti sulla terribileDicenta. Una: i sospetti die Felipe ricadono sunon resterà in manicomio a lungo, dopo che suo padre Ivan Koval ...

