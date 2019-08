A che punto è il totoministri

Crisi di governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.Continua a leggere

Calciomercato - il punto sull’estero : da Neymar a Sanchez - lo Sporting Lisbona su due “italiani” : Calciomercato – Le squadre estere si muovono in entrata e in uscita e, di rimbalzo, coinvolgono anche la Serie A. Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, replica a una domanda su Neymar: “I giocatori che ho sono quelli che sono qui. Poi tutto può succedere fino al 2 settembre. Alcuni possono arrivare, altri possono andare”. Il tecnico dei Blancos ha poi smentito che Keylor Navas ha chiesto di essere ceduto. ...

Pietro Senaldi va in controtendenza : "Perché Matteo Salvini si è salvato". Il suo nuovo punto di forza : Alla fine Salvini si è salvato (almeno la faccia). Ha ritrovato orgoglio, coerenza e lucidità e ha vinto il duello dialettico con il premier in Senato. Il capo della Lega ha smesso il linguaggio politichese che lo aveva accompagnato nei giorni più difficili della crisi ed è tornato alla semplicità p

Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte : a che punto siamo e cosa succede domani : La giornata di domani 20 agosto è da molti considerata cruciale, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato e il probabile colloquio al Quirinale. Le diverse soluzioni alla Crisi sono (quasi) tutte sul tappeto e potrebbe non bastare l'intervento di Sergio Mattarella a dirimere una matassa ancora molto intricata. Proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Morte Gimondi – Anche Vincenzo Nibali saluta Felice : “buona fuga! Ricordo il suo disappunto quando vinsi i Tour e…” [FOTO] : Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell’ex ciclista La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ciclismo. L’ex corridore è scomparso ieri a causa di un malore mentre si trovava in mare a Giardini Naxos e nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare. In tantissimi hanno voluto ricordare Gimondi, con post social e parole commoventi. Tra ...

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5s : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini - Di Maio - Pd : il "punto" che decide : Ieri Di Maio e Conte hanno bocciato l'offerta di Salvini. Ma l'asse gialloverde è arrivato al capolinea e un altro equilibrio si raggiunge solo votando

Daniela Santanché fa il punto sulla crisi di governo in diretta dalla spiaggia - ma ciò che accade alle sue spalle conquista l’attenzione : “Mi dispiace che la politica dia un pessimo spettacolo“, dice Daniela Santanché in diretta sui social facendo il punto sull’attuale crisi di governo, ignara del fatto che il vero spettacolo è quanto accade alle sue spalle. La senatrice di Fratelli d’Italia si trova infatti in vacanza in Versilia e ha scelto di parlare seduta su un divanetto in spiaggia, non facendo i conti con quello che accade intorno a lei. Mentre lei ...

Sembra che il 5G non sia esattamente una manna dal punto di vista dell’efficienza energetica : Sembra che il collegamento alla rete 5G porti a consumi molto più elevati rispetto alla rete di precedente generazione, e il problema non pare essere circoscritto a uno specifico modello di smartphone Android. L'articolo Sembra che il 5G non sia esattamente una manna dal punto di vista dell’efficienza energetica proviene da TuttoAndroid.

A che punto sono i contatti tra Pd e M5s per un possibile accordo : ieri, all'assemblea di gruppo del Movimento 5 stelle, alcuni 'big' come Di Stefano, Buffagni e Taverna si sono espressi in maniera contraria sulla possibilità di un governo Pd-M5s. A partire da un dialogo con Renzi. Mentre Di Maio attende l'evolversi della situazione. L'unico suo obiettivo al momento è quello di portare avanti la battaglia sul taglio dei numeri parlamentari. Ma contatti tra i pentastellati e dem sono in corso, ...

Ponte Morandi - a che punto è l’inchiesta sul crollo : 71 gli indagati : Ponte Morandi, a che punto è l’inchiesta sul crollo: 71 gli indagati Le indagini della procura di Genova a un anno dalla strage del 14 agosto: gli indagati sono accusati a vario titolo di crollo colposo, falso e omicidio colposo. L’ultima relazione dei periti evidenzia "difetti esecutivi e poca manutenzione" del ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - gli slavi ai raggi X. Una corazzata che fa paura - ma c’è qualche punto debole : Italia-Serbia, la partita più importante dell’anno: tutto o niente. Le due squadre si affronterannno questa sera (ore 21.15) al PalaFlorio di Bari nel match che mette in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince stacca il biglietto per il Giappone, chi perde verrà rimandato al difficile torneo europeo di gennaio 2020 dove sicuramente ci saranno Francia, Slovenia, Belgio, Germania e verosimilmente anche l’Olanda. ...

MotoGp – Dovizioso fa il punto dopo le FP2 in Austria : “tutti vicini. Caduta? Tutto ok - ma prima ho avuto paura perchè…” : Andrea Dovizioso fa il punto della situazione dopo le FP2 corse sul tracciato del Gp d’Austria: il pilota Ducati si mostra fiducioso nonostante la caduta nel finale di sessione Si conclude con un 9° posto l’ultima sessione di prove libere odierna per Andrea Dovizioso. Il pilota Ducati, nelle FP2, ha raccolto il penultimo tempo utile a rientrare fra i primi 10 evitando di passare dal Q1 in qualifica. Al termine delle prove ...

Vincenzo Villari : “A questo punto diciamo che i nati in Campania sono pericolosi per nascita” : Su Repubblica Torino intervista a Vincenzo Villari, direttore del dipartimento di neuroscienze e salute mentale dell’Ospedale Molinette. E’ nato a Salerno, vive e lavora a Torino dal 1983. Dichiara di non essere un appassionato di calcio e di non essere mai stato allo stadio. Interviene sulla questione del divieto posto dalla Juve ai nati in Campania di acquistare il biglietto per Juventus-Napoli. Scherza dicendo: “Mi dispiace ...