Ocean Viking | adesso che Matteo Salvini va via le navi Ong cariche di migranti vanno a

Ocean Viking - fine dell’incubo per 356 migranti : “Avevamo solo 2 alternative : arrivare o morire” : Le storie di 4 dei 356 migranti soccorsi dalla Ocean Viking che potranno sbarcare dopo 14 giorni in mare aperto a Malta, prima di essere redistribuiti in 6 paesi Ue. Tutti sono partiti dalla Libia tentando di attraversare il Mediterraneo per sfuggire a guerra e torture: "Sapevamo di avere solo due alternative: arrivare o morire. Conoscevamo i rischi, ma è meglio morire che vivere a Tripoli".Continua a leggere

Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La Ocean Viking "questa nave norvegese di una Ong francese non porterà il suo carico di esseri umani in Italia. La notizia è ufficiale". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb

