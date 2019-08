LIVE Udinese-Milan | cronaca e risultato in tempo reale | gran tiro di Paquetà | Kessié

Fonte : milanworld

(Di domenica 25 agosto 2019)0-0 61′ – Primo cambio per Giampaolo: entra Franck. A fargli posto Fabio Borini. 60′ –dilampo del centrocampista brasiliano, che tenta la conclusione da 30 metri. Palla a lato di un soffio, anche se Musso sembrava essere sulla traiettoria. 52′ – Ilsi riaffaccia dalle parti di Musso:pericoloso di Borini, ma la palla termina alta, seppur di poco. 51′ – Rossoneri in difficoltà in questi primi minuti del secondodi Fofana dai 25 metri e altro intervento a terra di Donnarumma, che stavolta blocca in due tempi il pallone. 49′ – Palla sanguinosa persa da Calabria nella propria metà campo. Stava per approfittarne Mandragora, che con un potentedalla distanza centra lo specchio della porta. Nessun problema per Gigio Donnarumma, che blocca a ...

