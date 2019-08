Nuovo trailer per The Morning Show | fra scandali | bugie e compromessi crolla il mondo di

Streets of Rage 4 arriverà su PC e console - un Nuovo trailer rivela il personaggio di Cherry Hunter : Attraverso un comunicato stampa, DotEmu ha svelato finalmente le piattaforme in cui verrà lanciato Streets of Rage 4, il tanto atteso sequel del famoso beat 'em up.Il gioco si farà strada attraverso PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Inoltre per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che annuncia l'arrivo di un nuovo personaggio, ovvero Cherry Hunter, figlia di Adam Hunter dell'originale Streets of Rage.Addestrata da suo ...

Nuove anticipazioni di The Surge 2 disponibili con un Nuovo trailer : The Surge 2 ci presenta una serie di interessanti immagini di gioco mettendosi in mostra con un nuovo video trailer.Sviluppato da Deck13, gli sviluppatori hanno cercato di realizzare un'esperienza all'altezza del predecessore. Per celebrare anche l'entrata in fase gold del titolo, possiamo dunque vedere un interessante video trailer nel quale sono raccolti tutti gli elogi da parte della critica internazionale. Nel filmato possiamo apprezzare lo ...

Primo sguardo a Shameless 10 : il Nuovo trailer tra i Gallavich e la nuova Fiona : Il Primo sguardo a Shameless 10 ce lo regala un nuovo trailer che incorona Debbie come legittima erede di Fiona (sia economicamente che moralmente) e regala ai fan un momento Gallavich. La prima stagione senza Fiona debutterà il 3 novembre prossimo, almeno negli Usa, e i fan sono già curiosi di capire se la partenza di Emmy Rossum peserà oppure no sul suo destino e le nuove storie. L’attrice ha lasciato la serie nel finale della nona ...

Pokemon Spada e Scudo si mostrano in un Nuovo trailer tra nuove abilità - mosse - oggetti e molto altro : Pokemon Spada e Scudo si presentano al grande pubblico con un nuovissimo trailer grazie al quale possiamo scoprire qualche nuova caratteristica del nuovissimo capitolo della saga in arrivo per Nintendo Switch.Nel nuovo video trailer del gioco potremo vedere, oltre a qualche sequenza di gameplay, anche altre novità tra cui nuove abilità per i nostri Pokémon, nuove mosse, oggetti e altro ancora. Resta a noi comprendere quanto e come tutti questi ...

Remnant : From the Ashes : impariamo a sopravvivere nel Nuovo trailer dedicato allo shooter in terza persona : Remnant: From the Ashes di Gunfire Games uscirà la prossima settimana e lo sviluppatore ha pubblicato un nuovo trailer che si focalizza sulla sopravvivenza.Il video copre vari aspetti del titolo, dalla storia al combattimento, oltre a fornire una buona occhiata all'estetica generale. In Remnant: From the Ashes, la Terra è stata colpita duramente da una forza aliena interdimensionale chiamata The Root. Come uno degli ultimi sopravvissuti, vi ...

Il Nuovo trailer di Desperados 3 ci presenta il personaggio di Isabelle Moreau : Oltre a Doc McCoy, Hector, John Cooper e Kate O'Hara, Mimimi Games e THQ Nordic svelano la presenza di un altro personaggio all'interno della banda di Desperados 3, stiamo parlando di Isabelle Moreau.Nata e cresciuta a New Orleans, Isabelle ha imparato le tecniche occulte del Voodoo. È in grado di scivolare nella mente dei suoi nemici e controllare le loro azioni. Inoltre può stabilire un legame oscuro tra due nemici, che consente loro di ...

Doom Annihilation : ecco il Nuovo trailer che annuncia la data di uscita del film : Nella giornata di ieri l'account ufficiale del film di Doom Annihilationha pubblicato su Twitter un nuovo trailer che annuncia la data di uscita in home video.Il breve filmato mostra una squadra di marine alle prese con una serie di demoni comparsi su una stazione spaziale su Marte. A quanto pare purtroppo sembra non esserci traccia del Doomguy, il che è un peccato.Il film non arriverà sul grande schermo, ma sarà disponibile sia in DVD che in ...

Il Nuovo trailer di Code Vein ci mostra la letale Alabarda : L'ultimo trailer di Code Vein focalizzato sulle armi che troveremo nel gioco introduce la letale Alabarda.L'Alabarda è un'arma con attacchi ad ampio raggio. Molti dei suoi attacchi hanno un contraccolpo e la sua tempistica di attacco unica richiede un po' di pratica.Nella descrizione ufficiale fornita da Bandai Namnco leggiamo: "progettata per tagliare e trafiggere i tuoi avversari, l'Alabarda è un'arma eccellente da impugnare durante la ...

Doom Eternal : un Nuovo trailer ci offre una panoramica sulla modalità multiplayer Battlemode : Bethesda Softworks e id Software hanno pubblicato un trailer della durata di sei minuti per Doom Eternal che introduce la modalità multiplayer "Battlemode".Ecco una panoramica di Battlemode, tramite Bethesda Softworks:"Battlemode è la nuovissima modalità multiplayer due contro uno di Doom Eternal. Sviluppata internamente presso id Software, Battlemode offre tutti i combattimenti rapidi, frenetici e feroci che definiscono il single player di ...

Il Nuovo trailer di Blair Witch ci porta all'interno della spaventosa foresta di Black Hills : Con Blair Witch gli sviluppatori di Bloober Team stanno cercando di proporre ai giocatori PC e Xbox One la spaventosa esperienza del famoso film horror, dal momento che il titolo si svolgerà nella foresta di Black Hills e, proprio per questo, lo studio ha deciso di pubblicare un trailer in 4K che mostra proprio questa affascinante e spaventosa ambientazione.I giocatori assumeranno il ruolo di Ellis, un ex ufficiale di polizia che cerca un ...

Borderlands 3 si mostra in un Nuovo entusiasmante trailer : Borderlands 3 sta ultimando gli ultimi preparativi prima del tanto atteso lancio, e nel frattempo i ragazzi di Gearbox hanno preparato per i fan della serie un nuovo imperdibile trailer.Come possiamo vedere, nel nuovo trailer di Borderlands 3 avremo un nuovo assaggio di gioco tra motori, armi e molto altro ancora. Nel nuovo filmato dedicato al gioco, e dal titolo "The Borderlands are Yours", avremo dunque un ulteriore assaggio di quanto ci ...

Nel Nuovo trailer di Tredici 3 su Netflix Clay e i suoi amici sono tutti sospettati : chi ha ucciso Bryce Walker? (video) : Archiviate le videocassette di Hannah Baker, è tempo di risolvere un altro mistero in Tredici 3 su Netflix: chi ha ucciso Bryce Walker? Il compagno di classe di Clay e i suoi amici non era molto amato dai suoi coetanei; nelle prime due stagioni abbiamo scoperto che spesso adottava comportamenti da bullo, molestava le ragazze, e ha violentato la stessa Hannah e la sua amica Jessica. La seconda stagione si era conclusa con Clay che ha sventato il ...

Tredici - la terza stagione dal 23 agosto - il Nuovo trailer : Tredici, a sorpresa la terza stagione di Tredici debutterà il 23 agosto su Netflix. Rinnovata per una quarta e ultima stagione. trailer e poster A sorpresa Netflix ha rilasciato il trailer e la data di rilascio della terza stagione di Tredici (13 Reason Why). La serie sarà disponibile su Netflix dal 23 agosto, con la terza stagione composta anche quest’anno da 13 episodi. Ma le novità non finiscono qui, Netflix ha anche annunciato che ...

Gears 5 : i dettagli della modalità Escape in un Nuovo trailer : The Coalition ovviamente vuole rendere Gears 5 il prossimo grande passo in avanti per il franchise e anche se dobbiamo ancora vedere cosa ci offrirà la campagna, almeno per quanto riguarda la componente multiplayer, conosciamo già molte delle novità che ci attendono. La nuova aggiunta principale è probabilmente Escape, la modalità cooperativa per tre giocatori che vi vedrà piazzare una bomba in un alveare e fuggire prima che elimini anche voi.In ...