Pochi giorni alle rimodulazioni Wind del 25 agosto | cosa ancora si può fare

Europei Ciclismo strada e crono - le sensazioni dei ct azzurri a Pochi giorni dalla rassegna continentale : A pochi giorni dal via dei Campionati Europei strada e crono dedicati alle categorie élite, U23 e juniores (uomini e donne) i CT De Candido, Nazionale uomini Juniores e Amadori, Nazionale Uomini U23, illustrano obiettivi e aspettative per la prova continentale Per il CT Rino De Candido uno dei fattori più importanti per affrontare al meglio la prova in linea di 115 km (10 giri del circuito di 11,5 km) è la coesione. I sei atleti ...

Lutto in casa Torino - muore ex calciatore granata : debuttò Pochi giorni dopo la tragedia di Superga : Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò ...

Gabrielle Carteris accusata di truffa : Andrea di Beverly Hills 90210 nei guai a Pochi giorni dal debutto del revival : Brutte notizie per Gabrielle Carteris, Andrea di Beverly Hills 90210, che proprio nei giorni in cui ha ripreso il suo ruolo per il revival della serie, si è vista piovere addosso le accuse di truffa. Secondo quanto riporta Variety sembra che l’attrice, presidente del sindacato SAG-AFTRA, avrebbe violato le regole sindacali nella campagna per la sua rielezione. Proprio in questi giorni si sta tenendo la compagna per l'elezione a presidente del ...

Fa il bagno nel lago e muore dopo Pochi giorni : infettato da ameba mangia cervello : Notizia clamorosa quella che arriva direttamente dalla Carolina del Nord: un uomo, di 59 anni, è morto perché infettato da un parassita conosciuto come ameba mangia cervello. Un nome da film horror ma, purtroppo, non si tratta di finzione: il suo nome scientifico è Naegleria foowleri e provoca infezioni rarissime e pericolosissime. L’uomo ha contratto questo parassita dopo un bagno in un lago, infettato da questo organismo. Si chiamava Eddie ...

Il giallo dei delfini morti in Toscana : quattro in Pochi giorni : In corso le autopsie per cercare di risalire alle cause dei decessi dei delfini, avvenuti in un breve lasso di tempo a pochi km di distanza. Il timore: potrebbe essere un virus molto aggressivo delfini Raffaello Binelli Arpat Toscana ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/25/quattro-delfini-morti-in-poche-ore-allarme-in-Toscana/Il giallo dei ...

Muore a 19 anni per una malattia - Pochi giorni dopo aver realizzato il suo sogno di diplomarsi : Nonostante da un paio d’anni lottasse contro un male incurabile, Ahmed Braik è riuscito a conseguire il diploma. Le comunità...

Viene lasciata e tradita Pochi giorni prima dal matrimonio - il futuro marito era l’amante di sua sorella dalla quale aspetta un figlio : Una storia incredibile di intreccio amoroso quella venuta a galla nel napoletano. Un ragazzo sembrava essere molto affiatato, forse troppo, con la cognata ma nessuno in famiglia aveva pensato che tra i due potesse esserci una relazione. Ma la ragazza è rimasta incinta e non ha più potuto mentire su chi fosse il padre del bambino. Il futuro papà era il suo giovane cognato che tra qualche giorno si doveva sposare con la sorella maggiore. La ...

Concorso straordinario - esclusa per la mancanza di Pochi giorni; lettera : Per i diplomati magistrali l’unico canale di reclutamento costituzionalmente valido è quello della partecipazione ai concorsi ordinari che saranno banditi ogni due anni. Tutti coloro che non hanno potuto partecipare al Concorso straordinario, la pubblicazione delle cui graduatorie di merito regionali sta avvenendo in tutte le regioni, potranno fare domanda di partecipazione appena verrà pubblicato il bando in GU. Ci scrive una docente che ...

Xiaomi Mi A3 certificato dalla Wi-Fi Alliance a Pochi giorni dal lancio ufficiale : Xiaomi Mi A3 ha ottenuto la sua certificazione dalla Wi-Fi Alliance quando ormai mancano pochi giorni al suo lancio ufficiale in Italia. L'articolo Xiaomi Mi A3 certificato dalla Wi-Fi Alliance a pochi giorni dal lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Sara Tramonti - promessa del nuoto - muore di leucemia a 17 anni a Pochi giorni dal compleanno : Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 20 luglio, ma la giovane Sara Tramonti, promessa del nuoto, si è spenta nei giorni scorsi a causa della grave malattia contro la quale combatteva da anni. La giovane viveva a San Lorenzo di Albignasego (Padova) con i genitori, frequentava l’istituto Scalcerle. Aveva una grandissima passione per il nuoto e aveva vinto anche delle medaglie a livello regionale. Fisico minuto e grande frequenza di bracciate, la ...

Salerno - gang di rapinatori assalta le coppiette : terzo furto in Pochi giorni : Ignazio Riccio L’ultimo episodio è accaduto l’altra sera nella frazione di Santa Lucia, nei confronti di due giovani ventenni battipagliesi che si scambiavano effusioni È la terza rapina messa segno con le stesse modalità nel giro di pochi giorni. Scatta l’allarme per le coppiette di Battipaglia, nel Salernitano, che continuano a subire gli assalti di una banda di malviventi, i quali aggrediscono i fidanzati appartati in periferia e ...

Allarme ragno violino - quarto caso in Pochi giorni : punta una mamma 40enne di Pesaro : È arrivata la notizia del quarto caso di puntura in pochi giorni. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello di una mamma di 40 anni di Pesaro, città in cui se ne sono registrati altri due, che si è rivolta al Resto del Carlino per raccontare la sua vicenda e mettere in guardia sulla difficoltà di diagnosi legate a questo tipo di patologia "tanto che volevano inviarmi anche all'ospedale di Cesena – ha specificato -. L'altra sera mi sono recata al ...

“Non posso vivere senza di lei” - si getta sotto un treno. La ex si era impiccata Pochi giorni prima : Adam Howarth, 29 anni, è stato travolto e ucciso da un treno a Wigan, Greater Manchester. La sua ex ragazza Chloe Spencer, 27 anni, è stata trovata impiccata solo sei giorni prima. I due giovani si erano lasciati da poco tempo, ma erano rimasti buoni amici.