Due fratelli di 17 e 18 anni sono annegati nel lago d’Iseo

Iseo - morti nella notte Due fratelli che erano finiti sott’acqua a Tavernola : Non hanno superato la notte: sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che venerdì poco dopo le 18 erano finiti sott’acqua nel lago d’Iseo a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, erano stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove però non è stato possibile salvarli. I due ragazzi pakistani abitavano ad Azzano San Paolo, ...

Inghiottiti dal lago - morti Due fratelli : 11.15 Non ce l'hanno fatta i due fratelli di 16 e 17 anni finiti ieri sott'acqua nel lago di Iseo, a Tavernola,nel Bergamasco, mentre stavano facendo un bagno. I due ragazzi sono stati recuperati e portati in ospedale in gravissime condizioni.Sono entrambi morti nella notte Un terzo fratello di 19 anni che si era tuffato per soccorrerli è stato salvato salvato in extremis. Tutti di origine pakistana, stavano trascorrendo la giornata con i ...

Inghiottiti dal lago d’Iseo : morti in ospedale i Due fratelli : Non ce l’hanno fatta i due fratelli finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte. I due ragazzi pakistani, di 16 e 17 anni, abitavano ad Azzano San Paolo, appena fuori Bergamo, con i genitori e il terzo ...

Due fratelli inghiottiti dal lago d'Iseo - muoiono in ospedale : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott’acqua nel lago d’Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove sono morti nella notte.

Due fratelli di 16 e 17 anni muoiono nelle acque del lago d'Iseo : Sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che sono finiti sott'acqua nel lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime...

Morte in mare Due fratellini - lutto cittadino a Montesilvano : Pescara - Dopo la tragedia avvenuta nel mare di Ortona, in cui hanno perso la vita due fratellini Xu Zhen e Xu Jiaheng di 11 e 14 anni residenti a Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis, interpretando il sentimento dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Montesilvano per la tragica scomparsa dei bambini ha proclamato in segno di rispetto e di profondo cordoglio, il lutto cittadino nella giornata di oggi 16 agosto 2019. Si ...

Tragedia nelle acque di Ortona - Due fratelli muoiono travolti dalle onde : Chieti - Sono morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro. I due stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si erano perse le tracce. Sul posto ...

Abruzzo - ritrovati morti i Due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare. Il padre ha rischiato la vita per cercare di salvarli. : Sono stati trovati morti i due ragazzini cinesi di 11 e 14 anni dispersi mare in località Postilli a Ortona a pochi passi dallo stabilimento Punto Verde, in provincia di Chieti. I corpi...

Abruzzo - affogati Due fratelli di 11 e 14 anni. Disperso un 20enne a Jesolo : Di loro si erano perse le tracce mentre nuotavano col padre nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel Chietino

Trovati morti i Due fratellini dispersi in mare a Ortona - un altro giovane scomparso a Jesolo dopo un tuffo dal pedalò : Sono stati Trovati morti i due fratellini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, in Abruzzo, e un altro giovane di 20 anni è scomparso in mare a Jesolo, in provincia di Venezia,...

San Basilio - arrestati Due fratelli : conducevano traffico hashish da Sudamerica : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale veliterno nei confronti di due trafficanti romani coinvolti nella distribuzione all’ingrosso di ingenti partite di hashish provenienti dall’estero. La vicenda prende le mosse dal monitoraggio di un ...

Giorgia Meloni annuncia la fase Due di Fratelli d'Italia e chiama a rapporto anche l'azzurro Giovanni Toti : Fratelli d'Italia vara la sua fase due, quella che ha come obiettivo allargare ulteriormente i confini del partito e delineare la linea politica per il futuro. "Il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per render

Due fratelli vanno a un “compro oro” per vendere il dente d’oro della nonna defunta - al rifiuto del negoziante lo massacrano di botte : Due fratelli di 34 e 44 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine per una feroce aggressione nei confronti del proprietario di un negozio “compro oro”. I due fratelli volevano vendere un dente d’oro di una loro donna deceduta da qualche ora per poi con il ricavato comprare una dose di droga. Sono andati in un “compro oro” di Torino e hanno chiesto una valutazione della secondo loro preziosa capsula d’oro della nonna. Il ...

Trapani : Due fratellini morti in incidente stradale - il padre in diretta Facebook mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...