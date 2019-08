Le sneakers uomo da comprare adesso

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ledaquest'estate? Molte sono già sold out. Ma con i saldi ancora in corso alcuni modelli si possono trovare a molto meno, anche online. Un fenomeno, quello delle sneaker, in costante ascesa. Eppure Vanessa Friedman, critica di moda del New York Times non molto tempo fa scriveva un articolo intitolato The Season of Peak Sneaker Silliness (La stagione della follia per le sneaker) in cui si lamentava della loro insensata onnipresenza, ma che forse era una bolla sul punto di scoppiare. La «democratizzazione» delle sneaker iniziò dopo la Prima guerra mondiale, quando le aziende iniziarono a produrre su larga scala a prezzi abbordabili scarpe per lo sport prima riservate ai ricchi, che divennero presto popolari: già nel 1921 la Converse Rubber Shoe Company chiese al famoso giocatore di basket Chuck Taylor di migliorare una loro scarpa ...

PianetaDeals : NEOKER Scarpe da Trekking Uomo Donna Arrampicata Sportive All'aperto Escursionismo Sneakers Army Green 39 [… - iPonza_it : #NEOKER Scarpe da Trekking Uomo Donna Arrampicata Sportive All'aperto Escursionismo Sneakers Army Green 40 ??SCOPRI… -