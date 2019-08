Non basta dire «al voto» | ecco il timing della crisi

WTA Montreal – Iga Swiatek lotta ma Non basta - ai quarti di finale ci va Naomi Osaka : La numero due del mondo liquida la pratica Swiatek in due set, guadagnandosi così l’accesso ai quarti del torneo canadese dove affronterà Serena Williams Sudore e sacrificio non bastano a Iga Swiatek per avere la meglio su Naomi Osaka negli ottavi del torneo WTA di Montreal, la tennista polacca infatti cede nettamente al cospetto della numero 2 del mondo che si impone con il punteggio di 7-6, 6-4. Prima frazione equilibrata con la ...

L’anno scorso Juve-Napoli Non era vietata ai nati in Campania. Basta andare sul sito della prefettura di Torino : Quando c’è di mezzo la Juventus, è sempre tutto molto faticoso. Oggi la Juventus ha risposto alla Questura pubblicando la mail inviata alla polizia di Torino, mail in cui comunica che la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli è vietata ai nati in Campania e aggiunge che sono le stesse modalità di vendita dello scorso anno. Ovviamente non è vero. Basta andare sul sito della prefettura di Torino e risalire al. comunicato del 24 settembre ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - ora sei la terza forza dietro Mercedes e Red Bull. Lo sviluppo Non ha funzionato - Spa e Monza Non possono bastare : 61 e 65. No, non sono numeri da giocare sulla ruota di Roma o Firenze, ma su quella di Maranello. E non si tratta di qualcosa di positivo o che possa portare una vincita (visto che siamo in piena febbre da Superenalotto) ma sono un vero e proprio campanello d’allarme. Si trattano, infatti, dei distacchi in secondi accusati a Budapest rispettivamente da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nei confronti di Lewis Hamilton. Solo per un puro ...

Stragi e morti Non bastano : i braccianti restano schiavi come un secolo fa : A un anno dal'incidente costano la vita a tre lavoratori immigrati nelle campagne del Foggiano nulla è cambiato al Sud. Ma nemmeno rispetto al 1906 Il mercato delle schiave e quello delle arance " Sfruttamento, stupri e aborti: le braccianti rumene in Sicilia vivono ancora come schiave " Salviamo i sommersi e i dannati" Poveri di tutto il mondo, unitevi! "

Non gli basta mai : Ora non c’è più solo l’eloquio smisurato, il torso nudo, l’affondo quotidiano. Il day after di Matteo Salvini, dopo aver incassato il “suo” decreto (sicurezza-bis ndr), somiglia più al giorno di un presidente del Consiglio in carica. Non scherza più il leader del Carroccio che in un sol giorno vede le parti sociali, smonta tutte le misure dei cinquestelle – dal salario minimo al ...

Xm24 di Bologna - Salvini esulta per lo sgombero e Orfini Non ci sta : 'Basta con lo show' : Il 6 agosto 2019 resterà una data storica, perché rappresenterà il giorno in cui è iniziato lo sgombero dell'Xm24. Si tratta di un centro sociale di Bologna, esattamente in via Fioravanti 42. L'operazione delle forze dell'ordine è stata portata all'attenzione nazionale dall'intervento sui propri profili social da parte del Ministro Salvini. Al leader della Lega, però, hanno replicato in maniera piccata sia il Sindaco della città Merola che il ...

Ong - la ricetta estrema dell'ammiraglio De Felice : "Gli arresti Non bastano - come si fermano i barconi" : come si fermano i barconi delle ong? Certo, le politiche di Matteo Salvini aiutano. Ma un parere autorevole a tal riguardo arriva dall'Ammiraglio di divisione Nicola De Felice. In un'intervento su Il Tempo, infatti, stila il decalogo per fermare le navi delle organizzazioni non governative. Obiettiv

Terremoto : Fi - basta slogan - da governo risposte e Non propaganda (2) : (AdnKronos) - Urgente è soprattutto un decreto legge omnibus che fornisca strumenti normativi e risorse finanziarie e non solo per avviare concretamente e realmente la ricostruzione. A partire dall'aumento del personale necessario, 300 unità in più, che il governo "non riesce ad allocare mentre ne t

Terremoto : Fi - basta slogan - da governo risposte e Non propaganda : Roma, 6 ago. (AdnKronos) - Il varo di un Testo unico per la gestione delle emergenze e della ricostruzione e di un decreto legge omnibus. Sono le misure che chiede Forza Italia per intervenire concretamente nelle Regioni dell'Italia centrale colpite dal Terremoto, che "non è tra le priorità di quest

Terremoto : Fi - basta slogan - da governo risposte e Non propaganda (2) : (AdnKronos) – Urgente è soprattutto un decreto legge omnibus che fornisca strumenti normativi e risorse finanziarie e non solo per avviare concretamente e realmente la ricostruzione. A partire dall’aumento del personale necessario, 300 unità in più, che il governo “non riesce ad allocare mentre ne trova 3.000 da destinare al ruolo di ‘navigator'”.Il provvedimento chiesto da Forza Italia dovrebbe poi garantire ...

Riforma pensioni - Domenico Cosentino : 'Quota 100 Non basta - priorità l'uscita con 41 anni' : Quota 100 non supera la tanto odiata Riforma Fornero e resta una misura in via previdenziale solo per un triennio fino al 2021. E' quanto si evince dalle ultime dichiarazioni dell'esperto di previdenza e presidente del Patronato Inapi Domenico Cosentino che, in un'intervista rilasciata al portale "pensioni per tutti", si concentra sulle prossime misure in tema previdenziale che, con molta probabilità, potrebbero essere inserite nella prossima ...

Caro Macron - Gozi Non basta. Prenditi pure Renzi : Caro Emmanuel Macron, sono tra coloro che non si è scandalizzato per la cooptazione dell’italiano Sandro Gozi nel Suo governo. Anzi, in tempi di disoccupazione e stipendi magri, che Lei si accolli un po’ di ceto politico nostrano liberando qualche poltrona ben retribuita per altri aspiranti, non può che farci piacere. A tal proposito, ci permetta di darLe qualche altro consiglio per acquisti. Visti i rapporti cordiali che intrattiene col nostro ...

SCUOLA/ Cittadinanza e Costituzione - Foscolo Non basta : Grande è la confusione sotto il cielo della Costituzione nelle scuole. I diritti e i doveri per essere rispettati e praticati vanno conosciuti

Salvini incassa il Sicurezza bis - ma Non basta per la tregua con il M5s : Centosessanta si', uno in meno della maggioranza assoluta al Senato, non bastano a risolvere i problemi del governo M5s-Lega. Con questo atteggiamento Matteo Salvini incassa l'approvazione definitiva del 'suo' decreto Sicurezza bis. "E' una bella giornata, a prescindere dai numeri", commenta il capo della Lega, dando per scontato l'ok al decreto già al suo arrivo al Senato per il voto. Così scontato che decide di lasciare Palazzo Madama ...