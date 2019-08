Fiorentina | Boateng entusiasta | “Voglio divertirmi e divertire | avrò la 10”

Calciomercato Fiorentina - i nomi in entrata ed uscita e Antognoni esalta Boateng : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina continua la preparazione in vista della prossima stagione, i viola impegnati domani (ore 21) dall’amichevole a Livorno contro la formazione amaranto. “C’e’ davvero tanto, ora dobbiamo ricambiare nel modo migliore cercando di allestire una squadra competitiva – commenta il dirigente Giancarlo Antognoni -. La proprieta’ sta apprezzando questo clima positivo, ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Boateng e Lirola : Nainggolan è più vicino - la situazione : Calciomercato Fiorentina, toscani scatenati in questi ultimi giorni. Dopo i colpi Boateng e Lirola (per il primo è arrivata l’ufficialità, per il secondo è attesa a breve), si fa sempre più interessante la situazione relativa a Nainggolan. Sembra proprio che il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a trasferirsi in viola e nelle ultime ore si sarebbe intensificati i contatti fra i toscani e l’Inter per la cessione in ...

Ufficiale - Boateng alla Fiorentina : le cifre dell’affare : Boateng Fiorentina – Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso batte un colpo e ufficializza il trasferimento del calciatore ghanese, che arriva a titolo definitivo dal Sassuolo. Per l’ex Milan, la Fiorentina ha pagato un milione di euro al club emiliano, mentre secondo quanto riportato da “La Gazzetta […] L'articolo Ufficiale, Boateng alla Fiorentina: le cifre dell’affare è stato ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Boateng è un nuovo calciatore viola : Calciomercato Fiorentina, la prima ufficialità è arrivata: Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore dei toscani. Ecco il comunicato direttamente dal sito ufficiale della compagine viola. Fiorentina, Boateng e Lirola arrivati in Toscana: “Ecco perché abbiamo scelto i viola” “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo ...

Fiorentina - Boateng e Lirola arrivati in Toscana : “Ecco perché abbiamo scelto i viola” : Kevinc Prince Boateng e Pol Lirola sono arrivati a Firenze: svolgeranno le visite mediche e metteranno poi la firma sul contratto che li legherà alla squadra viola. “Sono felice. perché ho scelto la Fiorentina? Per il progetto, ho visto quanto mi volevano. Hanno fatto un po’ di pressione per avermi qua. E’ una cosa importante, vista anche la mia età“, le parole dell’ex centrocampista di Sassuolo e ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Boateng per i viola : contatti in corso con l’Inter per Nainggolan : Chiusa l’operazione con il Sassuolo per Boateng, il club viola ha intenzione di piazzare un nuovo colpo per il proprio centrocampo provando a prendere Nainggolan La Fiorentina non si accontenta di Kevin-Prince Boateng e, per il proprio centrocampo, il club viola prova a piazzare un altro colpo. Si tratta di Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, per il quale la società di Rocco ...

Fiorentina - Boateng impaziente di iniziare : “il progetto è ottimo - non vedo l’ora di vestirmi di viola” : Il ghanese ha parlato lasciando il ritiro del Sassuolo, esprimendo la propria felicità per il suo passaggio alla Fiorentina Operazione conclusa, Kevin-Prince Boateng lascia il Sassuolo e si trasferisce alla Fiorentina, accettando la proposta della società viola. Nella giornata di oggi il ghanese ha lasciato il ritiro neroverde di Vipiteno, salutando i compagni e partendo per Firenze, dove domani sosterrà le visite mediche. Entusiasmo e ...

Calciomercato Fiorentina - Boateng conferma : “Non vedo l’ora di cominciare” : “Sono felice, vediamo cosa succederà nelle prossime ore. A Firenze sta tornando l’entusiasmo? Speriamo, abbiamo un buon progetto e non vedo l’ora di cominciare“. Queste le parole a Sky di Kevin Prince Boateng, che difatti conferma il trasferimento alla Fiorentina. “Voglio ringraziare tutta la famiglia del Sassuolo, sono stato bene. Per questo motivo non è stato facile prendere questa decisione. Ma così è il ...

Calciomercato - le ultime : scambio Samp-Spal - il nuovo attaccante del Cagliari e la conferma di Boateng alla Fiorentina : ultime importanti trattative per quanto riguarda il Calciomercato. Idrissa Gueye lascia l’Everton e passa al Paris Saint Germain, l’annuncio è arrivato direttamente dal club francese, per lui quattro anni di contratto. A tenere banco è anche il futuro dell’attaccante Neymar, il Barcellona continua a spingere per il ritorno ma la trattativa continua ad essere in salita, gli ultimi contatti hanno confermato lo scarso ...

Calciomercato Fiorentina - vicino l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Boateng : le ultime : Il club viola ha ormai quasi raggiunto l’accordo con i neroverdi per Boateng, in mattinata previsto un altro incontro tra le parti La Fiorentina si avvicina con decisione a Kevin Prince Boateng, il centrocampista ghanese è stato individuato dal club viola come il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di Vincenzo Montella. L’accordo con il Sassuolo è ormai in via di definizione, in mattinata le parti si ...