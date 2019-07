Lite social tra Irama e il filglio di Roby Facchinetti che dichiara | ' Te la farò pagare'

Valentina Vignali e Giorgia Crivello la Lite sui social diventa trash : lite via social tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La ex gieffina pubblica un post sibillino con la scritta: “La tua mer*** scrausa fa 21 like”. Giorgia influencer e nuova fidanzata di Stefano Laudoni ex della Vignali) replica: “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua”. Tra le due anche in passato c’erano stati scambi d’opinione poco eleganti. I follower si scagliano da una o ...

