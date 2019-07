Caso Mayorga | decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo | la polizia non

Calcio : risolto il Caso Cristiano Ronaldo-Mayorga. Cadono le accuse di stupro per il giocatore della Juventus : Finalmente risolto il caso che aveva sconvolto il mondo del Calcio lo scorso anno. Cristiano Ronaldo può tornare a vivere in tranquillità: sono infatti cadute tutte le accuse dopo lo scandalo del presunto stupro avvenuto in un hotel di Las Vegas nel 2009 ai danni di Kathryn Mayorga. Oggi la procura di Las Vegas ha reso nota la notizia, assolvendo il portoghese per: “Mancanza di prove chiare sulla base delle informazioni fin qui ricevute ...

