NCIS 15 | gli episodi in onda domenica 21 luglio

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 21 luglio 2019)15 gliin replica di21su Rai 2Appena entrato in carica Carlo Freccero aveva tuonato controrappresentativa di un’America che non gli piace. Eppureè ancora parte integrante di Rai 2 con doppioo quotidiano e con le repliche pronte a spuntare alla bisogna. E il caso di necessità è stato il flop del reboot di Streghe cancellato dopo i primie spostato a settembre al pomeriggio. Così in attesa di vedere la secmetà della sedicesima stagione a settembre al sabato considerando che laci sarà Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, traslocato per colpa di quei governanti che non dovevano occuparsi di tv…., ecco spuntare le repliche della stagione 15 dilasu Rai 2.o 15×16 Maneggiare con curaIl sottufficiale James Sweeney viene avvelenato con dei biscotti al cianuro, contenuti in un pacco ...

concetta1915 : RT @moropad: prima gli italiani? quali italiani? italiani a chi? il solito schifo, since 1861. (#rai2 decide di trasmettere le repliche d… - moropad : prima gli italiani? quali italiani? italiani a chi? il solito schifo, since 1861. (#rai2 decide di trasmettere le… - itselisy : Ma non dovevano mandare in onda la seconda parte degli episodi della sedicesima stagione? Daiii che qui vogliamo ve… -