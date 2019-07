Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 17 luglio in studio Giuliano Ferrigno Salvatore ancora una volta l’addio ad Andrea Camilleri morto all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da circa un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano a 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà camera ardente il funerale si svolgerà domani in forma privata regista di teatro funzionario Rai ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte riferire sulla caso lega Russia in Parlamento parlando al Senato il 24 luglio accolta la richiesta del PD ricerca gruppo Marcucci per Zingaretti è un fatto positivo perché in una repubblica parlamentare e arrogante anomalo che il governo non riconosca le prerogative del parlamento Tardini contrattacca non riferisce ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte riferire sulla caso lega Russia in Parlamento parlando al Senato il 24 luglio accolta la richiesta del PD ricerca gruppo Marcucci per Zingaretti è un fatto positivo perché in una repubblica parlamentare e arrogante anomalo che il governo non riconosca le prerogative del parlamento Tardini contrattacca non riferisce ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - viceministro Garavaglia assolto - 17 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, Lega, assolto da accusa turbativa d'asta, 17 luglio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Andrea Camilleri è morto oggi all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da un mese l’autore dei libri del Commissario Montalbano aveva 93 anni per volontà della famiglia non ci sarà gente I funerali si svolgeranno domani in forma privata regista di teatro funzionario Rai poi il boom del Romanziere a 60 anni 100 libri 27 su Montalbano ...

Dani Alves Juventus - Ultime Notizie : incontro con l’entourage del calciatore : Dani Alves Juventus, ultime notizie: incontro con l’entourage del calciatore Si erano lasciati non meravigliosamente bene Dani Alves e la Juventus, eppure nella stagione 2019/2020 il terzino brasiliano potrebbe tornare nella squadra bianconera e prendere il posto di Joao Cancelo, che invece figura tra i giocatori cedibili. Dani Alves è attualmente svincolato e su di lui ci sono le mire anche di Manchester City e Inter. Proprio la squadra ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la camera americana a maggioranza Democratica approva la risoluzione che condanna i commenti razzisti del presidente Donald Trump contro le deputate perché appartenenti a minoranze il via libera è arrivato il termine di una seduta convulsa quell’altra pada speaker Nancy pelosi è stata ripresa dai colleghi per aver violato le regole vigenti che ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli più di 200 uomini della squadra mobile di Palermo del Servizio Centrale operativo della polizia di stato e del Federal Bureau Investigation di New York stanno eseguendo arresti e Fermi disposti dalla dda del Capoluogo siciliano di botte e gregari del mandamento mafioso di passo di Rigano Ibiza denominato New connection ha svelato il forte legame tra ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli la tedesca Ursula von der leyen a guidare la prossima commissione europea divenendo Così la prima donna nella storia Europea a presiedere l’esecutivo comunitario dato il via libera dei 28 a conferirle lo centro è stato il Parlamento dell’Unione Europea che l’hai letta per il rotto della cuffia successore di Jean Claude junker con una maggioranza ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Pubblicità vietata per giochi e scommesse - 17 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Scatta il divieto di Pubblicità per i giochi e le scommesse in Italia: ecco che cosa cambia, 17 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Monza il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca me lo scopo dell’incontro era prettamente professionale si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia commerciale non ci sono state situazioni diverse rispetto a ...

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Monza il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato e Gianluca meranda lo scopo dell’incontro era prettamente professionale si è svolto nel rispetto dei canoni della deontologia commerciale non ci sono state situazioni diverse rispetto a quelle ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Andrea Camilleri è morto durante ricovero - 17 luglio - : Ultime notizie e ultim'ora di Oggi, mercoledì 17 luglio 2019: Andrea Camilleri è morto a Roma dopo lungo ricovero. Addio al papà di Montalbano

Ultime Notizie Roma del 17-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai magistrati di Milano Gianluca savoini il Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato per corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega attraverso una compravendita di petrolio a prezzo scontato il faccia a faccia tra savoini ...