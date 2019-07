Nuoto | Mondiali 2019 | Margherita Panziera | la prova del nove a Gwangju

Italia-Cina pallaNuoto femminile - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Un punto per conquistare i quarti di finale, indipendentemente dal risultato di Australia-Giappone: questo l’obiettivo che questa notte, o meglio all’alba di domani, alle ore 5.30 italiane, deve essere raggiunto dal Setterosa contro la Cina nella terza giornata di gare dei Mondiali di pallanuoto femminile, in corso a Gwangju, in Corea del Sud. L’Italia è inserita nel Girone D e dopo le vittorie contro Australia e Giappone ha ...

Mondiali Nuoto : Bruni sfiora podio - il Settebello va : Italia protagonista al femminile nella quinta giornata dei Mondiali di nuoto a Gwangju, con Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi nel nuoto in acque libere, Linda Cerruti e la squadra delle sincronette, Noemi Batki dalla piattaforma. La fondista toscana, bronzo nella 10 km, ha cercato il bis nella mezza distanza ma all'Expo Ocean Park di Yeosu non e' andata oltre il quinto posto, precedendo la collega azzurra, mentre si sono imposte le atlete ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : all’Italia serve un pari con la Cina per andare ai quarti : Trentadue minuti di gioco per andare a prendersi i quarti di finale: è questo l’obiettivo che domani, nella primissima mattina italiana avrà la Nazionale di Pallanuoto femminile, impegnata ai Mondial di Gwangju. Sarà un’alba che si tingerà di Setterosa? Lo sapremo dalle ore 5.30, momento in cui scatterà la sfida con la Cina. All’Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Batki 8ª nella finale dai 10 metri : l’azzurra è la migliore europea dalla piattaforma : Bene Batki a Gwangju: dopo il pass olimpico l’azzurra ha chiuso ottava nella finale dalla piattaforma 10 metri, è lei la migliore europea Sorride a Gwuangju Noemi Batki: la tuffatrice italiana ha ottenuto il pass olimpico per Toky 2020 dalla piattaforma femminile. L’azzurra ha chiuso oggi la sua finale dai 10 metri con un buon ottavo posto, con un totale di 328,90 punti. La vittoria è andata alla cinese Chen, seguita sul podio ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 17 luglio. Settebello - che fatica col Giappone. Batki ottava nella finale 10m : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si comincia con la 5 km femminile. Torna in scena Rachele Bruni che affronterà l’ultima prova individuale di questo Mondiale di Gwangju 2019, prima della mista a squadre di giovedì. La toscana, dopo il bronzo nella 10 km, darà tutto quel che è rimasto al pari ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : la staffetta mixed guidata da Paltrinieri cerca il colpaccio a Gwangju : Domani alle ore 01.00 italiane sarà tempo di staffetta nei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. A Gwangju (Corea del Sud), la Nazionale ha voglia di arricchire il proprio medagliere, fino ad ora piuttosto scarno. Il solo bronzo vinto da Rachele Bruni, nella 10 km (pass olimpico conquistato), è un troppo poco per una compagine come quella del Bel Paese arrivata in Asia con ben altre ambizioni. Certo, sono arrivate le qualificazioni a Cinque Cerchi di ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina sempre più sola - Italia nona con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 17 luglio. Ungheria e Croazia ai quarti - Settebello ancora vittorioso : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D ed oggi affrontava il Giappone. Gli azzurri vincono per 9-7 e si portano ad un punto dalla matematica qualificazione ai quarti, dato che nell’altro incontro dello stesso raggruppamento la Germania, che venerdì sfiderà l’Italia, supera il Brasile per 15-8. Nel Girone A il big match di giornata si conclude senza ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano senza sosta i Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), che per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato si protrarranno fino alla giornata di sabato. Domani, giovedì 18 luglio, come di consueto potremo assistere a due competizioni: si inizia alle 4:00 con la prova preliminare del libero combinato che vedrà impegnato il nostro team di sincronette in cerca della qualificazione per la ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di giovedì 18 luglio. Il programma di tutte le partite : Si chiude la prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto femminile: nella terza giornata, domani a Gwangju, in Corea del Sud, il Setterosa, inserito nel Girone D e vincente nelle prime due gare contro Brasile e Giappone, dovrà strappare un punto con la Cina per ottenere il primato nel raggruppamento e passare direttamente ai quarti. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : giovedì 18 luglio alle ore 01.00 italiane, nelle acque libere di Gwangju (Corea del Sud), andrà in scena la gara a squadra di questi Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. L’Italia, dopo aver ottenuto il bronzo con Rachele Bruni nella 10 km (qualificata anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020), nonché i pass olimpici per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile, vuol arricchire il proprio medagliere che, allo stato attuale delle ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti sesta nel solo libero. Svetlana Romashina vince ancora : sesta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 12.00 italiane (le 19.00 locali) ha preso il via la finale della routine “free” del solo. Tra le protagoniste, abbiamo potuto ammirare anche l’azzurra Linda Cerruti. La 25enne ligure, con movenze un po’ da farfalla e un po’ da libellula in tinte noir, ha interpretato con ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia sesta beffata dalla Spagna - Linda Cerruti sesta nel libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per le prossime gare di Nuoto sincronizzato 13.04: Si confermano le tre nazioni sul podio del tecnico nel Solo libero con il cambio della protagonista assoluta che qui è la russa Svetlana Romashina che si aggiudica l’oro, argento, l’ennesimo in carriera, per la spagnola Ona Carbonell e bronzo per la giapponese Yukiko Inui, quarta ...