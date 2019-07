Corso Allenatore Seconda Categoria Uefa A | il docente è d’eccezione

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Dalla panchina alla cattedra, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: insegnare calcio.d’eccezione questa mattina, nell’aula magna di Coverciano, è stato Cesare Prandelli, ex tecnico di Genoa, Verona, Parma e Fiorentina ed ex Ct della Nazionale italiana vicecampione d’Europa nel 2012. Prandelli ha tenuto una lezione particolare agli allievi del ‘perprofessionista diA’, tra cui ha ritrovato calciatori già allenati in passato.L'articoloA, ilè d’eccezione CalcioWeb.

