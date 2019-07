Sono stata molestata sul set di Sex & The City La rivelazione di Sarah

Sex and the City - Sarah Jessica Parker : “Sono stata molestata sul set” : Chi se lo immagina un Sex and The City senza Carrie Bradshaw? Probabilmente nessuno. Eppure la popolare serie sarebbe potuta rimanere senza la sua protagonista. Il motivo? Sarah Jessica Parker, l’attrice che a Carrie dà il volto, ha raccontato a National Public Radio di essere stata molestata sul set e di aver chiesto ai produttori di intervenire, altrimenti avrebbe smesso di girare episodi. “Credo che non importi quanto sei evoluta ...

Ho bevuto l’acqua dal rubinetto e Sono stata male! Malore per Nina Moric in vacanza a Zanzibar : Malore a Zanzibar per Nina Moric, in vacanza in Africa insieme al figlio Carlos Maria Corona e al compagno Luigi Mario Favoloso. Quando la notizia si è diffusa sui social, la modella croata è intervenuta su Instagram per fare chiarezza: “Ho bevuto inavvertitamente dell’acqua dal rubinetto e sono stata male. Adesso sto molto meglio”. Attraverso una story postata su Instagram, la Moric ha spiegato: “Ragazzi, visto che in molto vi siete ...

Ambra Lombardo - doloroso racconto : “Sono stata vittima di violenze” : Ambra Lombardo, la Prof del Grande Fratello 16, è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche La vita di Ambra Lombardo non è stata tutta rose e fiori. A pochi mesi dalla fine del Grande Fratello 16, la Professoressa di latino e greco ha svelato un particolare inedito. In passato, quando viveva ancora nella sua […] L'articolo Ambra Lombardo, doloroso racconto: “Sono stata vittima di violenze” proviene da Gossip e Tv.

Licenziata dopo 35 anni dalla Cgil a Taranto scrive a Landini : "Sono stata discriminata" : La donna ha 56 anni, separata con un figlio a carico, una madre malata e un fratello disabile: "Senza il mio stipendio non sappiamo come sopravvivere". Le è stato chiesto di consegnare le chiavi dell'ufficio Fillea e poi hanno cambiato la serratura

Chiara Ferragni Sono stata insultata per strada : Chiara Ferragni oltre a doversi difendere dagli attacchi che arrivano dal web, si deve difendere pure mentre si trova in strada. Non solo ‘leoni da tastiera’ contro Chiara Ferragni, ma anche persone in carne e ossa e madri di famiglia. In un lungo post su Instagram l’influencer ha raccontato un aneddoto singolare. È stata insultata per strada, mentre scendeva da un taxi, da una donna di circa 40 anni in compagnia di sua figlia. ...

Kikò - Ambra : “Temptation banco di prova - Sono stata cornuta eccellente” : Ambra Lombardo a ruota libera: le parole su Tina Cipollari (“Ci andrei a cena”), su Chicco Nalli (“Credo poco alle storie a distanza”), su Temptation Island Vip (“Sarebbe un ottimo banco di prova”) e sul passato (“Io cornuta eccellente”) Lunga chiacchierata quella concessa da Ambra Lombardo ai microfoni di Non succederà più, la fortunata trasmissione […] L'articolo Kikò, Ambra: ...

Lory Del Santo e la rivelazione choc : "Sono stata violentata più volte - ma non ho mai denunciato" : Una lunga intervista al programma radiofonico I Lunatici quella rilasciata da Lory Del Santo che, ai microfoni di Rai Radio 2, ha voluto raccontare alcuni aneddoti della sua vita passata - tra cui anche una drammatica violenza sessuale da lei subita mentre si trovava a Londra, in Gran Bretagna.Parole sicuramente inaspettate quelle che Lory Del Santo decide di condividere con tutti gli ascoltatori, e che lasciano di stucco. "Una sera a Londra ...

LORY DEL SANTO CHOC/ "Sono stata violentata e picchiata a Londra" : Lordy Del SANTO ha svelato di essere stata violentata a Londra da un amico di un'amica: il suo dramma ai microfoni de I Lunatici

Sono stata stuprata a 15 anni! L'attrice Sophia Zaccaron si racconta su YouTube : Sophia Zaccaron, attrice che ha fatto parte del cast di "The new Pope" di Paolo Sorrentino, ha raccontato in un video su YouTube di essere stata violentata da ragazza: "Mi vergognavo e non l'ho detto a nessuno. Ho fatto 9 anni di psicologo". Dopo 13 anni, il coraggio di gridarlo a tutto il mondo. Mettendo da parte ogni paura, ogni imbarazzo. Sophia Zaccaron è un'attrice di 28 anni, che nel suo portfolio vanta tra le altre cose la ...

Sara Affi Fella dopo lo scandalo di Uomini e Donne Sono stata male : Sara Affi Fella in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” ha raccontato alcuni retroscena dopo lo scandalo di “Uomini e Donne”ha dichiarato di essere stata costretta a dormire insieme ai suoi genitori:”:dopo la bufera, dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia, che ovviamente non c’entrava nulla. Però, oggi la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima, ha anche ...

Sara Affi Fella e lo scandalo a Uomini e Donne : "Sono stata molto male. Dormivo con i miei genitori e ho perso diversi chili" : Sara Affi Fella ha aggiunto altri dettagli riguardanti il periodo che ha vissuto dopo lo scandalo esploso a Uomini e Donne che ha riguardato anche il suo ex fidanzato Nicola Panico e il corteggiatore, da lei scelto al termine del suo percorso sul trono, Luigi Mastroianni.L'ex concorrente di Miss Italia e anche ex partecipante di Temptation Island ha ribadito di aver vissuto un periodo difficilissimo a livello personale, facendo fatica a fare ...

Le clamorose rivelazioni della trans Guendalina Rodriguez : “Sono stata a letto con Icardi - finalmente le FOTO! Adesso sono fidanzata con…” [GALLERY] : Le rivelazioni shock della trans Guendalina Rodriguez: dal flirt con Mauro Icardi alla storia d’amore con un calciatore del Napoli Mauro Icardi nella bufera: qualche giorno fa sono state pubblicate su Novella 2000 degli scatti che lo immortalano con una misteriosa donna mora. Non è chiaro dlale immagini chi sia la donna in questione, nè il calciatore argentino sembra in atteggiamenti troppo intimi, ma dai social è arrivata una ...

Valtteri Bottas - GP Francia 2019 : “Non sapremo mai se la manovra di Seb sia stata intenzionale - io Sono un pilota e non un commissario” : Valtteri Bottas arriva al GP di Francia con parecchi sassolini dalla scarpa da togliersi, certamente il suo morale non è dei più rosei dopo le ultime apparizioni piuttosto opache che hanno rapidamente affievolito le sue speranza di titolo mondiale. Il compagno di squadra Lewis Hamilton è capace di mantenere una enorme costanza, non regalando mai nulla, e come ha dimostrato Nico Rosberg l’unico modo di batterlo è riuscire a reggere a un ...

Tumore alla prostata - occhio a questi valori del Psa : se Sono bassi posSono ingannare : Il Psa, il test del sangue che misura l'antigene prostatico specifico è da tempo al centro di un dibattito scientifico. valori elevati nell'esame provano la presenza di un disturbo della prostata che può essere una infiammazione, la prostatite, un aumento del volume (ipertrofia prostatica), una infe