(Di sabato 29 giugno 2019) Il 30 giugno del 2009 il mondo della danza salutava per sempre: indimenticabile, madre dele rivoluzionaria interprete di un modo tutto nuovo di concepire il gesto artistico, latedesca ha lasciato un’eredità che non morirà mai. Anche grazie alla Fondazione, che a breve pubblicherà un archivio di immagini inedite: per scoprire la vita, dietro la danza.