Alabama | le sparano e abortisce | arrestata per omicidio | ' Non ha protetto feto'

(Di sabato 29 giugno 2019) Le hanno sparato durante una lite e ha perso il bimbo che portava in grembo. Ora, Marshae Jones, 28enne della contea di Jefferson (nello stato americano dell') è stata- e rilasciata su cauzione - nei giorni scorsi per. Ora rischia una condanna a 20 anni di carcere. Secondo l'accusa, la donna non avrebbeil. I fatti sono accaduti lo scorso dicembre. L', ultimamente, ha fatto discutere il mondo per la legge, particolarmente restrittiva, sull'interruzione di gravidanza, che vieterebbe l'interruzione di gravidanza anche in caso di incesto e stupro. La lite Marshae Jones è stata colpita da un colpo di pistola esploso da un'altra giovane donna, Ebony Jemison (23 anni), nel corso di una lite. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il 4 dicembre scorso, la Jones avrebbe incontrato Ebony - sua rivale in amore e sua ex collega di lavoro - ...

