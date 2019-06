Reale Mutua | Filippone impatto sociale nel dna del gruppo

Al Wired Next Fest Reale Mutua premia la startup Express Care : (foto: Selene Maestri, Ernesto Ruscio, Franck Russo, Zoe Vincenti) È Express Care la vincitrice dell’edizione 2019 di Welfare Together, la call for ideas promossa da Reale Mutua e dedicata all’innovazione rivolta ai Caregiver. Un concorso che ha visto il suo epilogo sul palco del Wired Next Fest, con il pitch dei cinque finalisti. In palio un contributo a fondo perduto di 20mila euro oltre a servizi di tutoring per un valore di ...

Al Wired Next Fest Reale Mutua premia la startup Express Care : (foto: Selene Maestri, Ernesto Ruscio, Franck Russo, Zoe Vincenti) È Express Care la vincitrice dell’edizione 2019 di Welfare Together, la call for ideas promossa da Reale Mutua e dedicata all’innovazione rivolta ai Caregiver. Un concorso che ha visto il suo epilogo sul palco del Wired Next Fest, con il pitch dei cinque finalisti. In palio un contributo a fondo perduto di 20mila euro oltre a servizi di tutoring per un valore di ...