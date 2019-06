agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nel giorno dell'avvio ufficiale del G20, i 'big' della Ue si vedranno con l'obiettivo di costituire una posizione comune sui temi del summit mondiale, perché il rischio concreto è che il presidente americano Donald Trump possa monopolizzare il vertice (il clou sarà l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping), guidando la locomotiva di chi vuole tornare indietro, per esempio sul protezionismo e sugli accordi di Parigi sul clima. Ma a margine dell'incontro, il premier Giuseppee il ministro Giovannisonderanno i partner europei anche sulla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo che pende sull'Italia. Lo scoglio è rappresentato sulle coperture italiane per il 2020, e la mossa di posticipare a lunedì prossimo l'assestamento di bilancio serve a chiudere il cerchio. Perché da questadiil presidente del Consiglio e il ...

fisco24_info : La delicata missione di Conte e Tria al G20 di Osaka: Nel giorno dell'avvio ufficiale del G20, i 'big' della Ue si… - Agenzia_Italia : La delicata missione di Conte e Tria al #G20 di Osaka - bennyscarfone : RT @DonazzanElena: Demolire ciò che resta del #PonteMorandi è un intervento che non ha precedenti, un qualcosa di unico. Una missione delic… -