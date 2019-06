Scosse elettriche e lavaggi del cervello ai bambini per allontanarli dalle famiglie e

lastampa

(Di giovedì 27 giugno 2019) False relazioni, terapeuti travestiti da personaggi “cattivi” delle fiabe in rappresentazione dei genitori, falsi ricordi di abusi sessuali generati attraverso impulsi elettrici per alterare lo stato della memoria dei piccoli in prossimità dei colloqui giudiziari. Il tutto per allontanare ie collocarli in affido retribuito ...

