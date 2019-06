Tav | via ai bandi per i lavori | l’UE finanzierà il 50% del tratto italiano

Via libera ai bandi italiani per la Tav. Cirio a Conte : dia certezze. Ma governo continua a litigare sull’opera : Via libera alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori sul lato italiano del tunnel di base della Torino-Lione per un importo stimato di circa 1 miliardo di euro. Lo ha deliberato il Cda di Telt, la società responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione del futuro collegamento ferroviario tra Torino e Lione. L'avvio della procedura per il lotto italiano del tunnel di base, 57,5 km tra Susa e Saint Jeanne Le Maurienne, segna il ...

Tav - al via i bandi per i lavori del tunnel in Italia. Il presidente Piemonte : “Fondi Ue salgono al 55 per cento” : Mentre continuano le tensioni sull’Alta Velocità Torino-Lione dentro il governo, il consiglio di amministrazione di Telt ha dato il via ibera alla pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia. Una “giornata storica”, secondo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, al termine del consiglio d’amministrazione riunitosi a Parigi, ha annunciato: “Il cofinanziamento dell’Unione europea sale al ...

Tav - via alle procedure di gara per il tunnel di base : Torino-Lione, eppur si muove: oggi il consiglio di amministrazione, riunitosi a Parigi, ha autorizzato la pubblicazione dell’ “avis de marchés” per i lavori del tunnel di base in Italia. Erano presenti la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, del capo della DG MOVE, Jean-Louis Colson, e del neo-eletto Presidente della Re...

Tav - via libera ai bandi per il completamento del tunnel di base : Gli "avis de marches" riguardano i lavori per il tunnel di base della nuova ferrovia Torino Lione sul territorio italiano...

Tav - via ai bandi per i lavori in Italia : i fondi Ue salgono al 55%. Salvini : «No a linea leggera» : «Giornata storica: autorizzata la pubblicazione dei bandi per i lavori del tunnel in Italia. Il cofinanziamento dell'Unione europea sale al 55% per la parte internazionale. Ottenuto il...

Tav - via libera ai bandi per gli appalti sul versante italiano Salvini a M5S : «Tav leggera? Amo i treni che corrono» : Il vicepremier replica alla proposta avanzata nei giorni scorsi dai 5 Stelle e aggiunge: «C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita». E intanto Telt dà il via libera al bando per il versante italiano

Skoda OcTavia - Proseguono i test della quarta serie : La quarta serie della Skoda Octavia prosegue i test su strada in vista del debutto sul mercato, che avverrà nella prima metà del 2020. Le foto spia di questo prototipo della versione Wagon sono molto interessanti perché mostrano in maniera piuttosto chiara la direzione presa dai designer, rievocando quanto già visto sorella maggiore Superb.Cambio di rotta per il design. La Octavia è destinata a cambiare aspetto in maniera importante. Via i ...

OtTaviano : donna travolta da autobus - ricoverata in codice rosso : Roma – A Roma una donna italiana e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dopo essere stata investita da un mezzo della linea 490 gestita da Atac. L’episodio si e’ verificato poco prima delle 9 in via Barletta, all’altezza di viale Giulio Cesare. Sul posto gli agenti del I gruppo della Polizia locale. L'articolo Ottaviano: donna travolta da autobus, ricoverata in codice rosso proviene da ...

Temptation Island 2019 al via il 24 giugno - Maria De Filippi : “Non ci aspetTavamo che dopo 4 ore una coppia scoppiasse” : dopo un primo rinvio, l’attesa è finita: Mediaset ha rivelato la data ufficiale della messa in onda di Temptation Island 2019, ovvero il prossimo 24 giugno. Al timone del reality estivo ci sarà sempre Filippo Bisciglia mentre a farsi tentare saranno sei nuove coppie: Nunzia e Arcangelo; David e Cristina; Massimo e Ilaria; Nicola e Sabrina; Jessica e Andrea e Katia e Vittorio. Questa sesta edizione si annuncia molto scoppiettante dal ...

Matteo Salvini attaccato da Don Nando OtTaviani : "Allora sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Lupo/Nicolai : riscatto e otTavi di finale contro i polacchi : riscatto con i canadesi e ottavi di finale conquistati per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che si impongono con un secco 2-0 sui canadesi Saxton/O’Gorman che un anno fa da queste parti riuscirono a sconfiggere gli azzurri agli ottavi. Primo set senza storia a favore della coppia azzurra che parte bene e tiene a distanza di sicurezza la coppia canadese vincendo 21-16 con pochi sussulti. Più equilibrato il secondo parziale ma Lupo/Nicolai ...

Becah volley - World Tour 2019 Varsavia. Lupo/Nicolai : riscatto e otTavi di finale contro i polacchi : riscatto con i canadesi e ottavi di finale conquistati per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che si impongono con un secco 2-0 sui canadesi Saxton/O’Gorman che un anno fa da queste parti riuscirono a sconfiggere gli azzurri agli ottavi. Primo set senza storia a favore della coppia azzurra che parte bene e tiene a distanza di sicurezza la coppia canadese vincendo 21-16 con pochi sussulti. Più equilibrato il secondo parziale ma Lupo/Nicolai ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Sorteggio complicato per Menegatti/Orsi Toth : Kozuch/Ludwig da battere per conquistare gli otTavi : Urna non proprio benevola per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che, nei sedicesimi di finale del torneo 4 stelle di Varsavia, se la vedranno con la campionessa olimpica e mondiale in carica Laura Ludwig, in coppia con Margareta Kozuch. Non ci sono precedenti fra le due coppie, anche perchè Ludwig e Kozuch hanno giocato assieme finora solo quattro tornei finora con un doppio nono posto (Kuala Lumpur e Jinjiang) e due 25mi posti: Xiamen al ...

TaorminaFilmFest : ospiti Nicole Kidman - OcTavia Spencer e Stone : Ci saranno grandi ospiti quest`anno al TaorminaFilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio, prime fra tutti le attrici Nicole Kidman e Octavia Spencer, alle quali verrà assegnato il Taormina Arte award. Il film d`apertura sarà "Ladies in black" di Bruce Beresford, che sarà a Taormina accompagnato dalla protagonista Julia Ormond. Grande attesa, il 5 luglio, per l`anteprima europea di "Spider-Man: far from home", che sarà proiettato al ...